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Російська армія обстріляла Козацьке на Херсонщині

Внаслідок обстрілу поранений літній чоловік. 

Російська армія обстріляла Козацьке на Херсонщині

Російські окупаційні війська вдарили по житловій забудові Козацького у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Внаслідок російського обстрілу травми отримав місцевий житель 76 років. Він під час обстрілу перебував у квартирі.

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До евакуації пораненого довелося залучити працівників поліції, які передали чоловіка швидкій. Втім, поранений відмовився від подальшої госпіталізації.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Львове на Херсонщині. Внаслідок удару важкі травми отримала 63-річна жителька. Медики, які приїхали на допомогу, лише констатували смерть жінки. 

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