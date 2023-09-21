У власність Міноборони повернули майно військового містечка у Києві

Загальна площа будівель - понад шість тисяч квадратних метрів вартістю близько 145 млн грн.

Міністерству оборони України повернули право власності будівлі військового містечка у Києві загальною площею понад шість тисяч квадратних метрів вартістю близько 145 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Відповідне рішення ухвалив Господарський суд столиці. Позовні вимоги Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону суд задовольнив у повному обсязі.

У суді прокурори довели протиправність вибуття з державної власності земельної ділянки, яка належить до земель оборони, і незаконний продаж нежитлових будівель на цій землі.

Нагадаємо, у 2021 році Міністерство оборони скасувало конкурси з відбору учасників спільної обробки понад шести тисяч гектарів землі. Тоді призначили перевірку щодо можливої непрозорості й інших конкурсів та виявлення можливих корупційних схем.

Також міністерство тоді взялося за розробку Порядку використання земель оборони.

Того ж року за підозрою в хабарництві затримали начальника Центрального територіального управління капітального будівництва Міноборони та його посередника. Затримані нібито взяли у забудовника 30 тисяч доларів за сприяння у будівництві в Гостомелі на землях, що перебувають в оренді Міністерства оборони.