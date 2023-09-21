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Словаччина та Україна погодили систему торгівлі зерном замість заборони на імпорт

Міністр сільського господарства Польщі зараз спілкується телефоном зі своїм українським колегою. 

Словаччина та Україна погодили систему торгівлі зерном замість заборони на імпорт
Фото: Мінінфраструктури

Міністри сільського господарства Словаччини та України домовилися створити систему ліцензування торгівлі зерном, яка дозволить скасувати заборону на імпорт чотирьох українських товарів до Словаччини після її створення.

Про це пише Reuters з посиланням на словацьке аграрне міністерство.

Україна також погодилася зупинити скаргу на заборону імпорту, яку вона подала проти Словаччини до Світової організації торгівлі (СОТ), йдеться в заяві словаків.

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Водночас як пише The Guardian, міністр сільського господарства Польщі зараз спілкується телефоном зі своїм українським колегою. 

Нагадаємо, Європейська комісія вирішила дозволити продаж українського зерна у всьому блоці, скасувавши обмеження на імпорт зерна, якими п'ять східних країн ЄС спочатку прагнули захистити своїх фермерів від конкуренції.

Польща, Угорщина та Словаччина відреагували на рішення Комісії запровадженням односторонніх заборон на імпорт українського зерна, що є явним порушенням правил внутрішнього ринку ЄС. Київ відповів, подавши позови проти трьох країн до Світової організації торгівлі.

Додамо, Румунія працюватиме з Україною над планом контролю за експортом зерна, який допоможе захистити румунських фермерів.

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