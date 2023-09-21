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За донат на FPV дрони для 93 ОМБр "Холодний Яр" можна виграти MacBook Air

Кожні 200 гривень – 1 шанс на перемогу.

За донат на FPV дрони для 93 ОМБр "Холодний Яр" можна виграти MacBook Air
Фото: koloua.com

Kolo та 93 ОМБр "Холодний Яр" розігрують MacBook Air з підписом комбрига 93-ї бригади, полковника Павла Паліси. Щоб виграти Макбук, треба задонатити на FPV дрони для бійців.

Умови участі:

  • кожні 200 гривень з суми – 1 шанс на перемогу;
  • щобільше донатите – то вища ймовірність перемогти.

Розіграш заплановано на 27 вересня за допомогою random.org.

Фото: koloua.com

"Отримані від розіграшу кошти підуть на купівлю FPV дронів для 93 бригади. А пілоти 93-ї вже добре знають, як розмовляти з ворогом", – йдеться у повідомленні Kolo.

Герої 93 ОМБр брали участь у боях за Донецький аеропорт та Піски в 2014-2015 роках. Стримували ворога на Харківщині та звільняли окуповані населені пункти, зокрема місто Ізюм. Бійці "Холодного Яру" вели запеклі бої у Соледарі та Бахмуті.

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