Уночі РФ випустила по території України 43 крилаті ракети, сили ППО знищили 36 з них

Ракети входили у повітряний простір з різних напрямків і постійно змінювали курс.

Уночі 21 вересня близько 3:40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса.

Про це повідомляють у Telegram Повітряні сили ЗСУ.

Згідно з повідомленням, ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту.

В результаті бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищено 36 крилатих ракет.

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська, винищувальну авіацію, Повітряних Сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби.

Крім того, близько 6:00 ранку противник завдав удару зенітними керованими ракетами С-300 по Харкову. Працюють відповідні служби. Про наслідки повідомить місцева військова адміністрація.

Нагадаємо, сьогодні вночі та зранку Росія атакувала Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області. У Києві – щонайменше семеро постраждалих, у Харкові – двоє, в Черкаській області – десятеро.