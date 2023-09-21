Головне за ніч та ранок четверга, 21 вересня: масована ракетна атака на Київ, Харків та інші міста, 36 знищених ракет

Нічна ворожа масована ракетна атака, 23 бойових зіткнення, наступальні дії Сил оборони, втрати окупантів, вибухи в Криму, зустрічі Зеленського з президентами Бразилії та Чилі.

Росія рано-вранці 21 вересня атакувала ракетами Харків, Київ, Черкаси, Хмельницьку, Львівську та інші області. У столиці та на Київщині лунали вибухи від ППО.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що виклики щодо вибухів зафіксовані на обох берегах міста. У КМВА уточнили, що падіння уламків зафіксовано у Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах, ушкождено цивільні будівлі. Станом на 6:51 було відомо про сімох постраждалих у Дарницькому районі, з них троє госпіталізовані.

Під час сьогоднішньої атаки на Київ ворог випустив крилаті ракети типу Х-101/555/55 з десяти літаків стратегічної авіації.

Згідно з повідомленням КМВА, сили та засоби ППО знищили понад 20 ворожих цілей. Але внаслідок збиття ракет сталося падіння уламків у кількох районах столиці.

У Київській області внаслідок падіння уламків поранено двох людей, повідомили в МВС. У результаті падіння уламків виникли пожежі на території підприємств. Також є пошкодження приватного сектору.

"Загалом щонайменше шість «прильотів» було вранці по Харкову. За попередньою інформацією, яка потребує уточнення, всі у Слобідському районі міста", – повідомив мер міста Ігор Терехов. Станом на 9:05 було відомо про трьох постраждалих.

Після повідомлень про вибухи в Києві та Харкові про атаку повідомили в Хмельницькій області.

Російська армія близько 3:40 накрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитка, коли люди ще спали. Загинули двоє мирних жителів, чоловіків віком 29 і 41 рік. Близько сьомої ранку ворог знову вдарив по місту. Внаслідок другого обстрілу загинула 81-річна жінка, повідомили в ОВА.

Про вибухи повідомляли зі Львщини, зафіксовано влучання в цивільну та енергетичну інфраструктуру в Рівному.

Щонайменше семеро людей поранені внаслідок російської атаки на Черкаси. Ракета пошкодила будівлю готелю, виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку.

Постраждали, за уточненими даними станом на 8:54, десять людей. Рятувальна операція триває.

Більше інформації – в наших новинах.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що уночі 21 вересня близько 3:40 російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. Загалом зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації Т-95мс з району західніше Енгельса.

Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс. В результаті бойової роботи сили та засоби Повітряних Сил у взаємодії із ППО Сил оборони знищили 36 крилатих ракет.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 23 бойових зіткнення.

Ворог завдав 2 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив понад 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави.

Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, зенітно-ракетний комплекс “Стріла-10” та станцію РЕБ противника.

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 21 вересня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили знищили ще 490 окупантів, 3 танки та 2 засоби ППО ворога.

Про інші втрати противника – в новині.

Уночі 21 вересня вибухи лунали і в багатьох районах Криму. На півночі, заході та в центрі півострова були помічені безпілотники, повідомляє проєкт Радіо Свобода "Крим Реалії".

Російське міністерство оборони традиційно стверджує, що нібито відбило атаку 19 безпілотників.

За оновленими даними від джерел LB.ua у Службі безпеки, українські сили вразили аеродром "Саки". Удари СБУ та Військово-морських сил влучили в ціль і завдали серйозних пошкоджень техніці окупантів. Для ураження використали безпілотники, які перенавантажили російську ППО, а потім запустили ракети "Нептун".

Президент Володимир Зеленський провів низку нових двосторонніх зустрічей на полях Генеральної асамблеї ООН, зокрема уперше зустрівся із бразильським колегою Лулою да Сілвою.

Український президент назвав переговори відвертими та конструктивними. "Доручили дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях з відновлення миру. Представник Бразилії продовжить роботу в зустрічах щодо Формули миру", – зазначив він.

Також уперше Зеленський зустрівся із президентом Чилі Габріелем Боричем, якому подякував за послідовну підтримку України на міжнародних майданчиках, зокрема в межах Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Зеленський і Борич обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка для подальшого зближення. Крім того, Президент України акцентував на важливості повноцінного залучення Чилі до реалізації Української формули миру та участі країни в майбутньому Глобальному саміті миру.

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