Щонайменше 11 людей поранені внаслідок атаки на Черкаси (оновлено)

Щонайменше 11 людей поранені внаслідок російської атаки на Черкаси. Внаслідок ракетного удару пошкоджено будівлю готелю. Виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку.

Постраждали, за уточненими даними станом на 11:30, 11 людей. На щастя, тяжких ушкоджень серед них немає, повідомили в МВС.

До того були дані про 10 поранених, а ще раніше – про сімох постраждалих. З-під завалів врятовано одну людину, повідомив міністр внутрішніх справ.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомляв про пошкодження внаслідок падіння уламків.

"Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури", – написав він.

Фото: Черкаська ОВА в Telegram Наслідки удару

Фото: Черкаська ОВА в Telegram

Сьогодні вранці ворог вдарив по декількох регіонах України ракетами. В Харкові відомо про двох поранених, у Києві – про сімох.

Вибухи лунали також у Хмельницькій та Львівській областях, бив ворог уночі і по Херсону.