Ворог вперше за 6 місяців атакував енергооб’єкти в Україні, – Укренерго

Компанія “Укренерго” повідомляє, що сьогодні, 21 вересня, через наслідки першої за 6 місяців ворожої атаки, є пошкодження енергооб’єктів в західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях.

Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго.

Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги.

Зазначається, що зараз зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури.

Крім того, через бойові дії та з інших причин без світла залишається 398 населених пунктів. Крім наслідків ракетної атаки вранці, є пошкодження мереж через артилерійські обстріли в прифронтових районах: Донеччини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини, Сумщині. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

У середу, 20 вересня, вечірній максимум споживання був на 0,9% вище, ніж у вівторок 19 вересня.

Сьогодні є імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 319 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 100 МВт.

Експорт сьогодні здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 4 796 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 426 МВт.

Триває планова ремонтна кампанія на об'єктах генерації.

Нагадаємо, уночі РФ випустила по території України 43 крилаті ракети, сили ППО знищили 36 з них. Ракети входили у повітряний простір з різних напрямків і постійно змінювали курс. Атак зазнали Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області. У Києві – щонайменше семеро постраждалих, у Харкові – двоє, в Черкаській області – десятеро.