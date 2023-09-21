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Ворог вперше за 6 місяців атакував енергооб’єкти в Україні, – Укренерго

Часткові знеструмлення зафіксовані у п’яти областях.

Ворог вперше за 6 місяців атакував енергооб’єкти в Україні, – Укренерго
Ілюстративне фото
Фото: ДТЕК

Компанія “Укренерго” повідомляє, що сьогодні, 21 вересня, через наслідки першої за 6 місяців ворожої атаки, є пошкодження енергооб’єктів в західному та центральному регіонах. Було частково знеструмлено споживачів в Рівненській та Житомирській областях

Наразі роботу магістральних мереж в регіоні відновлено, триває заживлення побутових споживачів в мережах обленерго. 

Також під час атаки зазнали пошкоджень мережі обленерго в Дніпропетровській, Київській, Харківській областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу після відбою тривоги. 

Зазначається, що зараз зарано робити висновки щодо початку  нової терористичної кампанії проти цивільної інфраструктури. 

Крім того, через бойові дії та з інших причин без світла залишається 398 населених пунктів. Крім наслідків ракетної атаки вранці, є пошкодження мереж через артилерійські обстріли в прифронтових районах: Донеччини, Запоріжжя,  Харківщини, Херсонщини, Сумщині. Відновлення живлення відбувається за безпекової ситуації та з дозволу військових.

У середу, 20 вересня, вечірній максимум споживання був на 0,9% вище, ніж у вівторок 19 вересня. 

Сьогодні є імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 319 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 100 МВт.

Експорт сьогодні здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 4 796 МВт·год, з максимальною потужністю в окремі години до 426 МВт.

Триває планова ремонтна кампанія на  об'єктах генерації.

Нагадаємо, уночі РФ випустила по території України 43 крилаті ракети, сили ППО знищили 36 з них. Ракети входили у повітряний простір з різних напрямків і постійно змінювали курс. Атак зазнали Харків, Київ, Херсон, Черкаси, Рівне, Хмельницьку, Львівську області. У Києві – щонайменше семеро постраждалих, у Харкові – двоє, в Черкаській області – десятеро.

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