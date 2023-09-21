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Росія не має змоги успішно наступати через відсутність ротації та військових тренувань, – МО Британії

Зокрема, відсутність ротації погано впливає на бойовий дух окупантів.

Росія не має змоги успішно наступати через відсутність ротації та військових тренувань, – МО Британії
Ілюстративне фото: російські окупанти
Фото: пресслужба ГУР Міноборони України

Міноборони Великої Британії повідомляє, що сьогодні, 21 вересня, виповнюється річниця оголошення Путіним про “часткову мобілізацію” 2022 року, під час якої близько 300 000 російських резервістів були призвані служити в Україні.

15 вересня 2023 року голова комітету Держдуми РФ з оборони, колишній генерал Андрій Картаполов повторив, що мобілізовані зобов’язані служити на час “операції”.

Нещодавно він визнав, що ротація особового складу із зони бойових дій під час служби неможлива.

Міноборони Британії із посиланням на дані своєї розвідки повідомляє, що відсутність регулярних ротацій підрозділів, ймовірно, є одним із найважливіших факторів, що сприяють низькому бойовому духу росіян. 

Також на це впливає неспроможності російської армії проводити військові навчання. Відсутність такої підготовки, схоже, ускладнює для окупантів проведення успішних комплексних наступальних операцій.

Нагадаємо, вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута. Також українська армія наступає на Мелітопольському напрямку. Упродовж доби на фронті відбулося 23 бойових зіткнення.

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