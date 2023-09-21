Стаціонарні відділення лікарень у Маріуполі не приймають цивільних

Щотижня помирають від 300 до 400 маріупольців.

Стаціонарні відділення лікарень у захопленому Маріуполі не приймають цивільних через велику кількість поранених військових РФ.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріупольські лікарні знову надходження потенційних кандидатів на гості до Пригожина та Кобзона… Поранених росіян настільки багато, що стаціонари в Маріуполі зупинили прийом хворих цивільних. Де-факто, людей накачують пігулками, знеболювальними та відправляють додому. Це називається проходити лікування "у спокійній обстановці", – розповів він.

Через ігнорування лікування цивільних рівень смертності у Маріуполі не знижається. За даними Андрющенка, щотижня помирають від 300 до 400 жителів міста.

Нагадаємо, окупаційна адміністрація Маріуполя розробила "план розвитку" міста, який передбачає збільшення його населення приблизно до 300 тисяч за рахунок мігрантів з РФ.