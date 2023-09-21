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Стаціонарні відділення лікарень у Маріуполі не приймають цивільних

Щотижня помирають від 300 до 400 маріупольців.

Стаціонарні відділення лікарень у Маріуполі не приймають цивільних
Фото: Петро Андрющенко

Стаціонарні відділення лікарень у захопленому Маріуполі не приймають цивільних через велику кількість поранених військових РФ.

Про це повідомив у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"В Маріупольські лікарні знову надходження потенційних кандидатів на гості до Пригожина та Кобзона… Поранених росіян настільки багато, що стаціонари в Маріуполі зупинили прийом хворих цивільних. Де-факто, людей накачують пігулками, знеболювальними та відправляють додому. Це називається проходити лікування "у спокійній обстановці", – розповів він.

Через ігнорування лікування цивільних рівень смертності у Маріуполі не знижається. За даними Андрющенка, щотижня помирають від 300 до 400 жителів міста.

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Нагадаємо, окупаційна адміністрація Маріуполя розробила "план розвитку" міста, який передбачає збільшення його населення приблизно до 300 тисяч за рахунок мігрантів з РФ.

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