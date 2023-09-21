СБУ затримала на Херсонщині матір і доньку, які допомагали окупантам проводити псевдореферендум

Служба безпеки затримала ще двох організаторок псевдореферендуму РФ, який відбувся під час тимчасової окупації правобережної частини Херсонщини у 2022 році.

Про це СБУ повідомляє у Telegram.

Затриманими виявились мешканки Бериславського району: мати з донькою, які після захоплення регіону підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу у війні проти України. Обох колаборанток "призначили" до окупаційної "виборчої комісії" одного із місцевих селищ. Там вони здійснювали подворові обходи жителів та збирали "голоси за приєднання" Херсонщини до РФ.

У разі відмови ставити "потрібну" відмітку у фейковому бюлетені, ворожі поплічниці погрожували ув’язненням до російської катівні. Для додаткового залякування місцевого населення колаборанток супроводжували озброєні бойовики. Надалі фігурантки фальсифікували "підсумки" фейкового плебісциту на користь Кремля.

Фото: СБУ

Після звільнення селища зловмисниці залишились на території району і сподівались, що про них "не згадають". Втім, співробітники СБУ викрили обох колаборанток, встановили їхні адреси і затримали. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Наразі вони під вартою.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури та Бериславської окружної прокуратури.

Нагадаємо, Служба безпеки України задокументувала нові злочини колаборантки Марини Захарової – очільниці окупаційної ”центральної виборчої комісії” у тимчасово захопленій частині Херсонщини.