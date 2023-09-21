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Підготовка до можливих блекаутів: МОЗ відзвітувало про забезпечення генераторами медзакладів по областях України

Кожен керівник медзакладу на місці має створити всі умови, щоб генератори функціонували належним чином та забезпечували безперебійну роботу лікарень.

Підготовка до можливих блекаутів: МОЗ відзвітувало про забезпечення генераторами медзакладів по областях України
Віктор Ляшко
Фото: Пресслужба МОЗ

В українських лікарнях вже є 4 095 генераторів, які спрацьовуватимуть у випадку аварійних відключень електроенергії чи блекаутів.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.  Міністерство повідомляє, що медзаклади продовжують отримувати від міжнародних партнерів критично необхідне обладнання для безперебійного електроживлення. Тож найближчим часом генераторів стане ще більше.

“Кожен керівник медзакладу на місці має створити всі умови, щоб генератори функціонували належним чином та забезпечували безперебійну роботу лікарень”, –  зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.  

Окрім того, кожен медзаклад має забезпечити резерв пального для генератора, щонайменше на 5 днів. 

Зазначається, що в разі надзвичайної ситуації завдяки автономним джерелам живлення у лікарнях безперебійно працюватимуть відділення інтенсивної терапії, операційні та критично важливе обладнання, що дозволить рятувати життя пацієнтів.  

Наявність щонайменше 1 генератора в лікарні – вимога Національної служби здоров'я України. 

Нагадаємо, нещодавно британська розвідка повідомила, що існує реальна можливість повторення Росією ракетного терору щодо енергетичної інфраструктури України. Росіяни збільшують темпи виробництва крилатих ракет.

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