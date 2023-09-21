Кулеба і Столтенберг обговорили подальшу співпрацю Україна-НАТО

На зустрічі мова також йшла про підготовку до Вашингтонського саміту.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це міністр закордонних справ повідомив у соцмережі Х.

"Ми обговорили подальшу співпрацю Україна-НАТО, результати міністерського засідання Ради Україна-НАТО та підготовку до Вашингтонського саміту", – написав Кулеба.

Нагадаємо, 29 серпня Дмитро Кулеба провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Йшлося про "наступні кроки України на шляху до НАТО".

Раніше Столтенберг говорив про те, що блок НАТО підтримуватиме Україну, доки вона не переможе у війні проти російських загарбників.