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Кулеба і Столтенберг обговорили подальшу співпрацю Україна-НАТО

На зустрічі мова також йшла про підготовку до Вашингтонського саміту.

Кулеба і Столтенберг обговорили подальшу співпрацю Україна-НАТО
Фото: Дмитро Кулеба

Голова МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це міністр закордонних справ повідомив у соцмережі Х.

"Ми обговорили подальшу співпрацю Україна-НАТО, результати міністерського засідання Ради Україна-НАТО та підготовку до Вашингтонського саміту", – написав Кулеба.

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Нагадаємо, 29 серпня Дмитро Кулеба провів переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Йшлося про "наступні кроки України на шляху до НАТО".

Раніше Столтенберг говорив про те, що блок НАТО підтримуватиме Україну, доки вона не переможе у війні проти російських загарбників.

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