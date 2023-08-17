​Столтенберг: НАТО підтримуватиме Україну до її перемоги у війні проти РФ

"Лише українці можуть вирішувати, коли настануть сприятливі умови для переговорів".

Блок НАТО підтримуватиме Україну, доки вона не переможе у війні проти роосійських загарбників.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції, повідомляє Reuters.

"Саме українці, і лише українці, можуть вирішувати, коли настануть сприятливі умови для переговорів і кому приймати рішення щодо прийнятності умов під час перемовин", - наголосив Столтенберг.

Він також додав, що НАТО підтримуватиме Україну.

"Політика НАТО незмінна - ми підтримуватимемо Україну, доки вона не переможе у війні", - наголосив Столтенберг, відповідаючи на запитання про можливі територіальні поступки з боку України для членства в НАТО.

Нагадаємо, 15 серпня ЗМІ поширили заяву керівника апарату генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Стіана Єнссена, який допустив, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок РФ. При цьому він додав, що це рішення має ухвалювати Київ.

У МЗС України відреагували на цю заяву, назвавши подібні розмови абсолютно неприйнятними.

Згодом у Білому домі спростували інформацію про те, що велися розмови про надання Україні членства в НАТО в обмін на відмову від частини території.