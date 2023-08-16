В Естонії хочуть обмежити виборчі права громадян РФ і Білорусі

Мали місце випадки, коли громадяни РФ, які проживають в Естонії, отримували мобілізаційні розпорядження.

Міністерство юстиції Естонії підготувало законопроєкт про обмеження права жителів із громадянством РФ і Білорусі на участь у місцевих виборах.

Про це повідомляє ERR.

Найближчим часом міністр юстиції Каале Лаанет представить його партнерам по коаліції та громадськості.

У проєкті закону Міністерство вказує, що естонська держава не в змозі забезпечити свободу громадян Росії від впливу країни їхнього громадянства. Автори проєкту підкреслюють, що "відповідно до Конституції Російської Федерації, захист Вітчизни (Росії) є обов'язком кожного громадянина РФ".

Також мали місце випадки, коли громадяни РФ, які постійно проживають в Естонії, отримували мобілізаційні розпорядження з країни свого громадянства для проходження служби в збройних силах.

Також за допомогою цього законопроєкту до Закону про вибори буде внесено поправку, згідно з якою іноземець, який є громадянином іноземної держави, визнаної Європейським парламентом або Рійгікогу (парламент Естонії - ред.) країною-агресором, не може брати участь у голосуванні.

Метою законодавчих змін є тимчасове обмеження виборчих прав громадян Росії, які проживають в Естонії, на виборах до органів місцевого самоврядування. Це ж положення торкнеться і громадян Білорусі.

Також наголошується, що цей законопроєкт може суперечити Конституції Естонії, а також положенням Європейського Союзу. У зв'язку з чим глава Мін'юсту Калле Лаанет визнав, що низку спірних питань, можливо, належить остаточно вирішити Державному суду.

Наступні муніципальні вибори відбудуться в Естонії в жовтні 2025 року.

З 1 серпня в Естонії штрафи для шкіл з вчителями, які не володіють естонською мовою, досягли майже 10 тис. євро. Таким чином, вони зросли в 15 разів.