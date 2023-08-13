Інцидент з витоком води на ЗАЕС став наслідком дій окупантів, - Держатомрегулювання

Вони порушили один з бар'єрів-стримувачів радіації.

Інцидент з витоком води з першого контура реактора в другий на 4-му енергоблоці Запорізької атомної станції став наслідком безвідповідальних та непередбачуваних дій армії РФ.

Про це в ефірі телемарафону заявив виконуючий обов'язки голови Держатомрегулювання Олег Коріков.

За його словами, атомна електростанція, так само як і теплова електростанція, виробляє пару. Для цього використовується ядерна установка, яка працює за рахунок радіації.

"На атомній електростанції побудований комплекс заходів для того, щоб крім виробництва пари, фактично забезпечити захист населення від неприпустимого впливу радіації. На шляху розповсюдження радіації вибудовуються бар'єри", - сказав він.

Наразі окупанти порушили один з таких бар'єрів-стримувачів радіації.

"Так от, що відбулося з точки зору безпеки на енергоблоці №4: порушена цілісність одного з бар'єрів на шляху розповсюдження радіації в навколишнє середовище. Тобто перший контур - вода, яка омиває ядерне паливо - з'явилася в другому контурі, який має йти на виробництво електрики в турбогенератори. Фактично, завдяки безвідповідальним і непередбачуваним діям окупантів, відбулося порушення цілісності бар'єра", - вказав Коріков.

Нагадаємо, що інцидент з витоком води на 4-му енергоблоці стався 11 серпня. В НАЕК "Енергоатом" прокоментували, що це стало наслідком примусового виведення енергоблока у "гарячий стан".

Уночі 10 серпня тимчасово захоплена військовими РФ Запорізька АЕС втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ.