Луческу прокоментував поразку "Динамо" від "Аріса"
Луческу прокоментував поразку "Динамо" від "Аріса"
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
Уряд ухвалив рішення щодо щомісячних доплат для військових
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
На території Нижньої лаври забарикадувалися до 40 сторонніх осіб, - керівник заповідника "Києво-Печерська лавра"
Окупанти перекрили рух Керченським мостом, повідомляють про вибухи (оновлено)
Окупанти перекрили рух Керченським мостом, повідомляють про вибухи (оновлено)
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
Оксана Маркарова: «Завдання номер один – забезпечити Україні підтримку та допомогу США на 2024 рік»
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
"Прийшов схвильований, каже: "Тьотя Віка, я був у військкоматі". Що про загиблого Бориса Глушака розповідають місцеві
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома-2. Світовий досвід
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
​Упіймай військкома, або Чому не варто змінювати вивіски?
ГоловнаСуспільствоВійна

Десятеро поранених внаслідок обстрілу Оріхова перебувають у лікарнях, один з них – у дуже важкому стані

Попри постійні обстріли з боку росіян в Оріхові залишаються люди.

Десятеро поранених внаслідок обстрілу Оріхова перебувають у лікарнях, один з них – у дуже важкому стані
Наслідки ворожих обстрілів Оріхова. Ілюстративне фото
Фото: Запорізька ОВА

Учора російські окупанти нанесли авіаудар по місту Оріхів Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки постраждали 10 людей, стан одного пораненого вкрай важкий.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, всі поранені були доставлені до медичних закладів.

"Одна людина перебуває в край тяжкому стані. Інші – також в лікарні, але стан більш менш стабільний", – сказав він.

Попри постійні обстріли з боку окупантів в Оріхові продовжують залишатися люди. У місто доставляють продукти, працюють невеличкі крамнички, є транспортне сполучення.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал
 

Нагадаємо, вранці 12 серпня російська армія вдарила по Оріхову Запорізької області. Окупанти скинули керовану авіабомбу. Внаслідок атаки загинув поліцейський – капітан поліції. Серед поранених – четверо правоохоронців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies