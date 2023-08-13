Десятеро поранених внаслідок обстрілу Оріхова перебувають у лікарнях, один з них – у дуже важкому стані

Попри постійні обстріли з боку росіян в Оріхові залишаються люди.

Учора російські окупанти нанесли авіаудар по місту Оріхів Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки постраждали 10 людей, стан одного пораненого вкрай важкий.

Про це повідомляє у Telegram голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, всі поранені були доставлені до медичних закладів.

"Одна людина перебуває в край тяжкому стані. Інші – також в лікарні, але стан більш менш стабільний", – сказав він.

Попри постійні обстріли з боку окупантів в Оріхові продовжують залишатися люди. У місто доставляють продукти, працюють невеличкі крамнички, є транспортне сполучення.

Нагадаємо, вранці 12 серпня російська армія вдарила по Оріхову Запорізької області. Окупанти скинули керовану авіабомбу. Внаслідок атаки загинув поліцейський – капітан поліції. Серед поранених – четверо правоохоронців.