Учора з Куп’янського району Харківщини евакуювали ще 111 людей

З 9 серпня з небезпечних регіонів Харківщини вивезли 204 жителів.

Протягом минулої доби із Куп’янського району Харківської області евакуювали 111 людей, з них – 36 дітей та 4 особи з інвалідністю.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він додав, що загалом із 9 серпня вдалося вивезти 204 людини, з них 71 дитину.

Усі евакуйовані отримують необхідну допомогу: безоплатне проживання, гуманітарну та медичну підтримку, допомогу в оформленні довідок ВПО та відповідної грошової допомоги від держави та міжнародних організацій.

Голова ОВА закликав усіх охочих евакуюватися телефонувати за номерами:

Єдиний координаційний гуманітарний центр, цілодобово: +380507890124; +380637896474

Гаряча лінія Куп'янської МВА для мешканців громади, щоденно із 9:00 до 16:00 години: +380989412300

Нагадаємо, триває обов’язкова евакуація цивільних із прифронтових населених пунктів Куп’янського району. Станом на 11 серпня було вивезено більше 60 людей, серед них – 9 дітей. У Куп’янській громаді залишалося близько 12 000 цивільних.