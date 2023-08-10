Запорізька АЕС втратила живлення з основної лінії електропередачі, – Енергоатом

ЗАЕС переключили на резервну лінію, відключення якої загрожує блекаутом.

Уночі 10 серпня тимчасово захоплена військовими РФ Запорізька АЕС втратила живлення з основної зовнішньої лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Про це повідомляє у Telegram Енергоатом.

Зазначається, що після цього ЗАЕС довелося переключити на єдину доступну резервну лінію 330 кВ, відключення якої загрожує втратою зовнішнього живлення (блекаут).

"У разі цього сценарію головну загрозу ядерній та радіаційній безпеці несе перебування 4-го енергоблока Запорізької АЕС у стані "гарячий зупин", який окупанти експлуатують з порушенням умов ліцензії на експлуатацію Реакторних установок АЕС українського регулятора (Держатомрегулювання)", – йдеться у повідомленні.

За словами т.в.о. виконавчого директора Енергоатому Тараса Ткача, у разі повної втрати зовнішнього живлення відбудеться відключення головних циркуляційних насосів станції та енергоблок перейде в режим "природної циркуляції".

"У цьому випадку необхідно терміново "розхолидити" його за умов відсутності охолоджуючих насосів", – розповів Ткач.

Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.

"Подальша окупація ЗАЕС Росією, керування станцією нелегітимним та непідготовленим рашистським керівництвом, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об‘єкта, постійно наближає ЗАЕС до катастрофи", – зазначили в Енергоатомі.

Нагадаємо, четвертий енергоблок Запорізької АЕС, який перебуває у стані гарячого зупину, продовжує працювати на 280 градусах Цельсія, але не ремонтується. Через це він несе загрозу.