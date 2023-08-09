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Росіяни планують поширити на окупованій території нові підручники “з історії”

Росіяни планують поширити на окупованій території нові підручники “з історії”
Фото: EPA/UPG

Росіяни планують поширити в освітніх закладах на окупованій території України нові підручники “з історії”.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

“На тимчасово окупованих територіях тривають заходи спрямовані на знищення української ідентичності. Зокрема, Кремль має намір запровадити у підконтрольних окупантам закладах середньої освіти нових підручників із так званої “новітньої історії””, − йдеться у повідомленні.

Підручники будуть ідеологічно забарвлені. Їхня мета – поширювати наративи щодо “визволення українських земель” та нав’язування своєї пропаганди щодо “нацистів, які сидять в Києві”. 

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У Центрі нацспротиву додають, що кампанії із заміщення книжкового фонду на ТОТ триває. Росіяни системно винищують українську літературу та намагаються її замінити своїми книгами. 

Нагадаємо, з наступного навчального року в Росії має з'явитися підручник історії, до якого буде включено розділ про війну проти України.

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