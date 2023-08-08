У Каховці окупанти імітували відведення військ для виявлення проукраїнськи налаштованих громадян, - Маляр

Дані про цих громадян передали так званим “правоохоронним органам”.

Окупанти продовжують здійснювати заходи, спрямовані на виявлення проукраїнськи налаштованих громадян, які співпрацюють із Силами оборони України. Для цього окупанти вчиняють провокації. Про це повідомляє заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Так, у місті Каховка та інших населених пунктах Херсонської області противник поширював фейки про відведення окупаційних військ та проводив демонстраційні дії так званого масового переміщення військової техніки. В цей час ворожі агенти провокували людей на вільне висловлювання та передавали інформацію про них до окупаційних так званих «правоохоронних органів».

Крім того, окупантами було здійснено навмисне відключення абонентів від операторів російського мобільного зв’язку й дротового Інтернету під час якого вулицями курсували автомобілі, оснащені спеціальним електронним обладнанням для виявлення роботи передавачів інформації.

Нагадаємо, раніше Ганна Маляр повідомила, що російські окупаційні війська намагаються навмисно загострювати суспільну напругу в окремих районах на тимчасово-окупованій території України, щоб підштовхнути місцеве населення виїхати до Росії. Збільшилася кількість випадків грубого і зневажливого ставлення до людей з боку російських військових.