Сьогодні близько 9:20 росіяни обстріляли селище Козача Лопань у Харківській області. Внаслідок атаки поранення дістали двоє чоловіків.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, постраждалих госпіталізували у важкому та середньому станах. Є влучання у приватні будинки та господарчі споруди, виникла пожежа. Екстрені служби працювали над ліквідацією наслідків.

Фото: ДСНС України

В ДСНС уточнили, що на території приватного житлового будинку сталася пожежа на площі 60 кв. м. Об 11:15 загоряння було ліквідовано.

Нагадаємо, вчора ввечері близько 19:45 російські окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 6 будинків, загинули двоє людей.