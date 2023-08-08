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Уранці ворог обстріляв Козачу Лопань на Харківщині, поранені двоє чоловіків

Пошкоджені будинки та господарчі споруди. 

Уранці ворог обстріляв Козачу Лопань на Харківщині, поранені двоє чоловіків
Фото: ДСНС України

Сьогодні близько 9:20 росіяни обстріляли селище Козача Лопань у Харківській області. Внаслідок атаки поранення дістали двоє чоловіків.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, постраждалих госпіталізували у важкому та середньому станах. Є влучання у приватні будинки та господарчі споруди, виникла пожежа. Екстрені служби працювали над ліквідацією наслідків.

Фото: ДСНС України

В ДСНС уточнили, що на території приватного житлового будинку сталася пожежа на площі 60 кв. м.  Об 11:15 загоряння було ліквідовано.

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Нагадаємо, вчора ввечері близько 19:45 російські окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району Харківської області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено 6 будинків, загинули двоє людей.

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