На Одещині ресторани і кав’ярні працюватимуть до 23:00

Роботу кафе та ресторанів в Одеській області буде продовжено до 23:00, але дискотеки можуть працювати до 22:00.

Про це повідомив у Telegram голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Пішли назустріч бізнесу, внесли зміни до спільного наказу. Відтепер заклади громадського харчування можуть, за бажанням, працювати до 23:00", – розповів він.

Проте обмеження залишаються щодо розважальних заходів – гучна музика, прожектори та дискотеки мають закінчуватися до 22:00.

За словами голови ОВА, бізнес пообіцяв дотримуватися правил безпеки та дбати про персонал, який має вчасно добиратися додому.

Раніше одеські ресторани мали закриватися о 22:00, а відкриватися о 9.

Нагадаємо, 12 липня столична влада пообіцяла розглянути звернення Національної ресторанної асоціації України до Ради оборони Києва з проханням подовжити час роботи закладів громадського харчування до 23:00.