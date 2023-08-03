Єврокомісія створює механізм для підтримки відбудови України у розмірі 50 млрд євро

Виплати почнуться з початку 2024 року.

Єврокомісія створює механізм для підтримки відбудови та модернізації України у розмірі 50 млрд євро, передає Media Center Ukraine - Ukrinform.

Виплати розраховані на 2024-2027 роки, щоб допомогти нашій державі протистояти російській агресії та відновитися.

За словами депутатки Європарламенту Віоли фон Крамон, ЄС має спочатку побачити план розвитку України від України, який буде складений українським народом, а не тільки українським урядом. "Це також важливий елемент для нас у Європейському парламенті, що цей план має бути впроваджений у демократичний спосіб, а до розробки включено громадянське суспільство", – пояснила фон Крамон.

Вона зазначила, що виплати почнуться з початку 2024 року. Перший стовп (так званий «Український план»), складатиметься із 12 млрд євро.

Нагадаємо, про цю допомогу на підтримку України йшлося у червні. Тоді президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомляла, що кошти передбачатимуть виділення як грантів, так і кредитів. Гранти мобілізують за допомогою нового спеціального інструменту, запропонованого в контексті середньострокового огляду Багаторічної фінансової програми (MFF). А кредити нададуть за рахунок резерву, аналогічно до поточного фінансування в рамках макрофінансової допомоги (MFA+).

Минулого місяця прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що уряд завершує формування нормативно-правової бази для відбудови громад і регіонів.