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Україна хоче, щоб Китай взяв участь у саміті формули миру, − очільник МЗС

Тайвань не є предметом переговорів з Пекіном.

Україна хоче, щоб Китай взяв участь у саміті формули миру, − очільник МЗС
Фото: EPA/UPG

Україна хоче, щоб Китай взяв участь у саміті формули миру.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ексклюзивному коментарі LB.ua.

Він додав, що Тайвань не є предметом переговорів з Пекіном. “Є домовленість, що Україна поважає територіальну цілісність Китаю і навпаки. Це виведено за рамки перемовин. Все інше буде предметом переговорів з Китаєм. Це буде непросто”, − сказав він. 

Відповідаючи на запитання, чи хотів би Київ, щоб Китай бути залучений до процесу відбудови України, міністр зауважив, що зараз завершується процес структуризації міжнародних зусиль з того, як буде відбуватися довготермінова відбудова України. В центрі цього механізму − міжнародна платформа, створена G7, Європейським Союзом і МВФ. 

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“Але ми говоритимемо, хто готовий на справедливих умовах долучитися до цього процесу”, − зазначив Кулеба.

Нагадаємо, як повідомили в американські розвідці, Китай допомагає Росії ухилятися від західних санкцій і, ймовірно, надає також військові технології та технології подвійного призначення для використання у війні проти України.

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