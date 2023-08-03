Дмитро Кулеба назвав три вимоги до гарантій безпеки

Гарантії Україні увійдуть у підручники з дипломатії, буде сформовано абсолютно іншу модель, яка матиме три вимоги.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в ексклюзивному коментарі LB.ua, відповідаючи на запитання, які сектори, крім озброєння та розвитку ВПК, мають включати гарантії Києву.

“Я думаю, що будь-які розмови про гарантії а-ля, або на кшталт, більше не є релевантними, про це можна просто забути. Це все ще мало сенс, коли ми рухалися до декларації G7. Тепер є український кейс, який увійде в підручники з дипломатії як гарантії по-українськи. Інша абсолютно сформувалася модель”, − зазначив він.

Кулеба розповів, що ця модель має три ключових вимоги. Перша – це широкий комплекс гарантій. Тобто йдеться не лише про військову допомогу. Не лише про військові питання, але й про фінансові питання, про економічну допомогу, про правосуддя. “Це розуміння безпеки в широкому сенсі”, − зазначив міністр.

“Друге, враховуючи наш досвід Будапештського меморандуму, я з самого початку цього процесу щодо гарантій, я казав, що головне, щоб не було другого Будапешта. І президент є, і Андрій Єрмак, ми тут абсолютні однодумці. Звідси теза про юридично закріплені, обовʼязкові гарантії”, − додав він.

І третє, це те, що ці гарантії мають розв'язувати проблему сталості. “Тобто, що це не умовно Байден тут вирішив допомагати Україні і допомагає. Це переходить в категорію зобов'язань, довготермінових зобов'язань конкретних держав, незалежно від того, хто який президент. Тому, я думаю, що це буде український кейс”, − зауважив Кулеба.

Він сказав, що у світі є лише дві гарантії безпеки. “Ядерна зброя і готовність когось за тебе воювати. Інших гарантій безпеки не існує. Оскільки перша гарантія, на жаль, історично нами була втрачена, я залишаюся на позиції, що це була величезна помилка. Я розумію, як всі було складно, але ми не втримали свою безпеку. Друге – це НАТО. І тому, зрештою, найкраща гарантія безпеки України – це членство України в НАТО”, − підсумував очільник МЗС.

Нагадаємо, до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України приєдналися: Румунія, Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія і Португалія.

12 липня члени "Великої сімки" підписали декларацію про довгострокові гарантії безпеки та економічну підтримку України. Декларація є рамковим загальним документом. Наступний крок після неї – укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами.

Зазначимо, за підсумками саміту у Вільнюсі Україна отримає пакети військової допомоги на понад 1,5 млрд євро, до якої увійдуть ракети далекого радіусу дії SCALP, танки Leopard, додаткові установки Patriot, навчання пілотів на винищувачах F-16. Допомога надійде від Німеччини, Австралії, а також від Норвегії, Британії, Франції, Нідерландів і Канади.