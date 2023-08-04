Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону
Фатальна жінка на пагорбі
Фатальна жінка на пагорбі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
У Дубінського проводять обшуки через виїзд за кордон під приводом лікування батька. Перевіряють службову підробку
У Дубінського проводять обшуки через виїзд за кордон під приводом лікування батька. Перевіряють службову підробку
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
У справі про катастрофу з міністром внутрішніх справ Монастирським оголосили підозри пʼятьом співробітникам ДСНС
У справі про катастрофу з міністром внутрішніх справ Монастирським оголосили підозри пʼятьом співробітникам ДСНС
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні продовжують відкриватися компанії з російськими та білоруськими зв’язками

Лише у 5% з-поміж 20 тисяч компаній з "російсько-білоруським слідом" змінився склад бенефіціарів. 

В Україні продовжують відкриватися компанії з російськими та білоруськими зв’язками
Фото: EPA/UPG

З початку повномасштабного вторгнення Росії лише у 5% з-поміж 20 тисяч компаній з "російсько-білоруським слідом" змінився склад бенефіціарів. 

Про це йдеться у дослідженні аналітиків R&D центру YouControl. 

Окрім того, виявлено 39 новостворених компаній, в структурі власності яких є особи, пов’язані із Росією та Білоруссю. Більшість цих юридичних осіб реєструвалися протягом воєнного 2022 року та належать до благодійних організацій. Близько половини цих юросіб (19) оформлені у Києві, ще 14 організацій зареєстровані на Заході України, 3 – на Півдні і 2 – на Сході країни. Понад 60% з цих компаній (24) були зареєстровані у 2022 році.

На початку вторгнення в YouControl створили найповніший список діючих українських компаній, що мають “ворожий слід”. До нього увійшли понад 20 тисяч активних українських підприємств, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів є хоча б один громадянин або резидент РФ чи РБ. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За 16 місяців лише у деяких із цих компаній відбулися зміни у складі співвласників, а саме вихід зі структури представників країн-агресорів. Аналітикам вдалося виявити понад 1000 таких фірм, що складає трохи більш як 5% від загальної кількості підприємств зі зв'язками в Росії та Білорусі. Майже 50% з цих компаній зареєстровані у Києві, ще близько 6,5% розташовані у Київській області. Майже 27% працюють у торговій сфері, по 14% – у переробній промисловості та нерухомості.

У процесі дослідження вдалось виявити, що зникнення представників РФ та РБ зі структури власників українських компаній, не завджи означає зникнення зв’язків з країнами-агресорами. Деякі зміни, вірогідно, були направлені на приховування "російсько-білоруського сліду".

Найпоширенішими способами таких псевдозмін стали:

  • зміна даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо країни громадянства чи адреси реєстрації учасників/бенефіціарів з Росії та Білорусі на іншу. Зокрема, найчастіше на Кіпр, Туреччину, Ізраїль та Україну;
  • переоформлення права власності на ймовірних родичів, які мають громадянство України або інших країн, крім РФ та РБ (співпадіння прізвищ, а також по-батькові, яке співпадає з іменем попереднього учасника). 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies