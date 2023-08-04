В Україні продовжують відкриватися компанії з російськими та білоруськими зв’язками

З початку повномасштабного вторгнення Росії лише у 5% з-поміж 20 тисяч компаній з "російсько-білоруським слідом" змінився склад бенефіціарів.

Про це йдеться у дослідженні аналітиків R&D центру YouControl.

Окрім того, виявлено 39 новостворених компаній, в структурі власності яких є особи, пов’язані із Росією та Білоруссю. Більшість цих юридичних осіб реєструвалися протягом воєнного 2022 року та належать до благодійних організацій. Близько половини цих юросіб (19) оформлені у Києві, ще 14 організацій зареєстровані на Заході України, 3 – на Півдні і 2 – на Сході країни. Понад 60% з цих компаній (24) були зареєстровані у 2022 році.

На початку вторгнення в YouControl створили найповніший список діючих українських компаній, що мають “ворожий слід”. До нього увійшли понад 20 тисяч активних українських підприємств, серед власників, засновників або кінцевих бенефіціарів є хоча б один громадянин або резидент РФ чи РБ.

За 16 місяців лише у деяких із цих компаній відбулися зміни у складі співвласників, а саме вихід зі структури представників країн-агресорів. Аналітикам вдалося виявити понад 1000 таких фірм, що складає трохи більш як 5% від загальної кількості підприємств зі зв'язками в Росії та Білорусі. Майже 50% з цих компаній зареєстровані у Києві, ще близько 6,5% розташовані у Київській області. Майже 27% працюють у торговій сфері, по 14% – у переробній промисловості та нерухомості.

У процесі дослідження вдалось виявити, що зникнення представників РФ та РБ зі структури власників українських компаній, не завджи означає зникнення зв’язків з країнами-агресорами. Деякі зміни, вірогідно, були направлені на приховування "російсько-білоруського сліду".

Найпоширенішими способами таких псевдозмін стали: