Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Валерій Пекар: Жоден “план Маршалла” Україні не допоможе, тільки приватні інвестиції
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Нації на війні. Американський досвід і українська реальність
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Найбільші Telegram-канали: як вони пов’язані з нардепами і хто є містком для російського контенту?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Погана тактика та брак координації. Що іноземні аналітики побачили у Приазов’ї?
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
Поліція встановила, хто зняв момент прильоту у Кривому Розі
У МЗС Польщі назвали не найкращими відносини з Україною через заяви деяких представників влади
У МЗС Польщі назвали не найкращими відносини з Україною через заяви деяких представників влади
Польща заявила, що прагне мати добрі відносини з Україною
Польща заявила, що прагне мати добрі відносини з Україною
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
Вибори під час великої війни. Навесні чи восени 2024 року?
У Дубінського проводять обшуки через виїзд за кордон під приводом лікування батька. Перевіряють службову підробку
У Дубінського проводять обшуки через виїзд за кордон під приводом лікування батька. Перевіряють службову підробку
ГоловнаСвіт

Рада ЄС вела санкції проти білоруських суддів, прокурорів, пропагандистів, які підтримують режим Лукашенка

Також у переліку - посадовці тюрем республіки.

Рада ЄС вела санкції проти білоруських суддів, прокурорів, пропагандистів, які підтримують режим Лукашенка
Олександр Лукашенко
Фото: EPA/UPG

Рада Європейського Союзу ввела санкції щодо 38 фізичних і трьох юридичних осіб Білорусі. 

Про це йдеться на сайті ЄС.

Як пояснив глава євродипломатії Жозеп Боррель, нові обмеження застосували у відповідь на систематичні, широкомасштабні та грубі порушення прав людини і репресії проти всіх верств білоруського суспільства нелегітимним режимом Олександра Лукашенка

Санкції застосували до тих осіб, які несуть відповідальність за серйозні порушення прав людини, сприяють придушенню громадянського суспільства та демократичних сил, а також прихильників режиму Лукашенка

До нових списків включили посадових осіб пенітенціарних установ, відповідальних за тортури та жорстоке поводження з ув'язненими, пропагандистів, представників судової влади, які займаються переслідуванням та винесенням вироків опонентам Лукашенка тощо. Санкції також стосуються державних підприємств, які вжили заходів щодо працівників або звільнили їх за участь у мирних акціях протесту та страйках. Є у переліку і нафтохімічне підприємство "Білнафтохім".

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо Білорусі тепер поширюються на 233 фізичних та 37 юридичних осіб. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, нині ЄС також заборонив експортувати до Білорусі низку товарів і технологій, зокрема, вогнепальну зброю та боєприпаси. Також під обмеження потрапили товари і технології, придатні для використання в авіації та космічній галузі.

Польща, Литва та Латвія можуть спільно ухвалити рішення про закриття своїх кордонів із Білоруссю, якщо на кордоні з цією державою відбудуться серйозні інциденти за участю "вагнерівців".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies