Рада ЄС вела санкції проти білоруських суддів, прокурорів, пропагандистів, які підтримують режим Лукашенка

Рада Європейського Союзу ввела санкції щодо 38 фізичних і трьох юридичних осіб Білорусі.

Про це йдеться на сайті ЄС.

Як пояснив глава євродипломатії Жозеп Боррель, нові обмеження застосували у відповідь на систематичні, широкомасштабні та грубі порушення прав людини і репресії проти всіх верств білоруського суспільства нелегітимним режимом Олександра Лукашенка.

Санкції застосували до тих осіб, які несуть відповідальність за серйозні порушення прав людини, сприяють придушенню громадянського суспільства та демократичних сил, а також прихильників режиму Лукашенка

До нових списків включили посадових осіб пенітенціарних установ, відповідальних за тортури та жорстоке поводження з ув'язненими, пропагандистів, представників судової влади, які займаються переслідуванням та винесенням вироків опонентам Лукашенка тощо. Санкції також стосуються державних підприємств, які вжили заходів щодо працівників або звільнили їх за участь у мирних акціях протесту та страйках. Є у переліку і нафтохімічне підприємство "Білнафтохім".

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо Білорусі тепер поширюються на 233 фізичних та 37 юридичних осіб.

Нагадаємо, нині ЄС також заборонив експортувати до Білорусі низку товарів і технологій, зокрема, вогнепальну зброю та боєприпаси. Також під обмеження потрапили товари і технології, придатні для використання в авіації та космічній галузі.

Польща, Литва та Латвія можуть спільно ухвалити рішення про закриття своїх кордонів із Білоруссю, якщо на кордоні з цією державою відбудуться серйозні інциденти за участю "вагнерівців".