Індія візьме участь у переговорах щодо України в Саудівській Аравії

Свою участь у саміті наразі вже підтвердили Велика Британія, Південна Африка, Польща та ЄС.

Індія візьме участь у мирних переговорах щодо України, які 5 і 6 серпня прийматиме Саудівська Аравія.

Про це повідомляє "Голос Америки".

"Індія братиме участь у цьому заході. Наша участь узгоджується з нашою давньою позицією, що діалог і дипломатія - це шлях вперед", - сказав речник Міністерства закордонних справ Індії Аріндам Багчі.

Свою участь у саміті наразі вже підтвердили Велика Британія, Південна Африка, Польща та Європейський Союз. США представлятиме радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Медіа пишуть, що на зустрічі в Ер-Ріяді країни Заходу намагаються заручитися підтримкою великих країн Африки, Азії та Південної Америки, багато з яких дотримуються нейтралітету, щодо війни Росії проти України.

"Важливо, щоб країни в усьому світі почули безпосередньо від України про жахи, які сталися з їхньою країною, про напади на мирних жителів, про напади на школи, лікарні, багатоквартирні будинки та цивільну інфраструктуру, про те, як Росія порушила їхню територіальну цілісність, порушила їхній суверенітет", – наголосив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Серед інших, на саміт запросили Китай, Індонезію, Єгипет, Мексику, Бразилію, Чилі, Замбію. Росію на зустріч не запросили, а речник Кремля заявив, що у Москві "уважно стежитимуть" за перемовинами.

Днями президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що готовий приєднатися до зустрічі лише у випадку, якщо туди запросять і Росію.

Китайська державна інформагенція Сіньхуа також повідомила про зустріч в Джидді, але не вказала, чи поїде туди представник Пекіна.

Нагадаємо, Індія відмовилася засуджувати Москву за її повномасштабне вторгнення в Україну, при цьому країна збільшила закупівлю нафти у РФ.

Під час саміту G7 в Японії в травні президент Володимир Зеленський запросив прем'єр-міністра Індії Нарендру Моді приєднатися до його мирного плану, що передбачає притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини і вимагає від Москви вивести свої війська з усієї захопленої території України та відшкодувати збитки.

Зазначимо, що як голова "Групи двадцяти" цього року Індія прийматиме саміт у вересні, на який запрошені президент США Джо Байден, Сі Цзіньпін, Володимир Путін та інші лідери.

Зустріч у Саудівській Аравії відбудеться 5-6 серпня. Президент Зеленський зазначив, що в ній візьмуть участь представники 40 країн.