У Британії закликають переглянути візові програми для українських біженців: чинні передбачають перебування лише протягом 3 років

Близько 100 000 українців можуть зіткнутися з обовʼязком виїхати з Британії вже в вересні 2025.

Близько 100 000 українських біженців можуть зіткнутися зі зобовʼязанням виїхати із Великої Британії у вересні 2025, якщо не буде відповідних змін до законодавства. Депутати від Торі вимагають надати термінових розʼяснень для українських біженців щодо їх подальших дій після закінчення терміну віз, пише The Telegraph.

Вони занепокоєні через відсутність інструкції для тих, хто потрапив до Великої Британії після завершення терміну дії трирічної візи, виданої в межах новаторських британських схем переселення. Член парламент від консерваторів та співголова всепартійної парламентської групи щодо України Боб Сілі закликав до "важливої зрозумілості" для біженців з України.

"Оскільки в деяких є діти, які ходять до школи, ми маємо дозволити їм планувати", – сказав він.

Велика Британія більш закрита для тимчасово проживання, ніж країни Євросоюзу. Після початку повномасштабного вторгнення для переміщених осіб із України створили дві програми: Homes for Ukraine та Ukraine Family. Учасники кожної з них отримали право мешкати в Британії протягом трьох років.

Відтоді цими програмами скористалися понад 182 000 українців. Але більшість із них приїхали в перші пів року вторгнення, і до вересня 2025 вони, за чинним законодавством, повинні виїхати з Британії – а це близько 100 000 осіб.

Навіть якщо війна з Росією закінчиться до 2025 року, багато українців висловили бажання залишитися в Британії. Згідно з даними ONS, оприлюдненими в липні, половина дорослих українців мають намір жити у Великій Британії більшу частину часу, навіть якщо вони відчувають, що безпечно повернутися до своєї країни.

Представник благодійної організації Opora Стен Бенеш зазначив, що для зруйнованої української інфраструктури "в певному сенсі" може бути краще, якщо біженці після перемоги повертатимуться поступово.

Представник міністерства внутрішніх справ сказав: "Завдяки нашим українським програмам ми надали українцям доступ до трирічної візи для тимчасового притулку у Великій Британії. Ми будемо тримати це під контролем, якщо продовження знадобиться в майбутньому відповідно до розвитку ситуації в Україні".

Біженці з України перед вʼїздом до Британії зобовʼязані отримати візу. За програмою Ukraine Family право на вʼїзд мають українці, в яких родичі є громадянами Великої Британії або громадянами України із дозволом на постійне проживання. Друга програма – спонсорська. Візи можуть отримати українці, які знайшли спонсорів серед організацій і приватних осіб, які згодні розмістити їх у себе для проживання. Обидві програми розраховані лише на три роки.