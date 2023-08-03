Нарада президента з послами: дипломатам наказали підготуватися до важкого марафону

Певно, ви вже зрозуміли, що ця нарада послів кардинально відрізнялася від усіх попередніх. Чим конкретно? Та всім.

Щороку під час наради послів я пишу приблизно одну й ту саму фразу: з усього світу з’їхалися українські посли та керівники дипломатичних установ, щоб послухати, які завдання перед ними поставить президент на наступний рік. Однак на календарі – війна, і часу на балачки, прожекти чи літні канікули немає. Попереду пів року важкої роботи і чимало викликів.

Фото: ОПУ

Наступні пів року будуть напрочуд насиченими на події та непростими для української дипломатії. Це буде марафон, про що фактично прямо сказав Володимир Зеленський послам. Цілей, які має досягти держава, – багато. Викликів, які вона має здолати, – до речі, не менше.

Саме тому в ОП вирішили провести стратегічну сесію саме в серпні – до початку політичного і (в деяких країнах) виборчого сезону, до завершення бюджетного року, зокрема у США.

Зеленський назвав п’ять головних орієнтирів для українських дипломатів.

Перший – це підтримка ключовими державами формули миру.

Другий – організація постійних постачань озброєння, створення умов для виробництва оборонної продукції спільно з іншими країнами, посилення санкцій проти Росії.

Третій – інтеграція України в Євросоюз і НАТО, а також формування безпекових гарантій і підтримка політики сусідства.

Четвертий – пошук іноземних інвестицій заради подальшого відновлення держави.

П’ятий – сприяння поверненню українців, які перебралися за кордон, утікаючи від війни.

Фото: ОПУ

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Формула миру. Сім місяців тому президент Зеленський, виступаючи перед дипломатами, представив план з десяти пунктів, який має стати базою і для розробки подальших гарантій безпеки, і для повоєнних домовленостей. Через два місяці Генасамблея ООН підтримала ініціативу України, проголосувавши за відповідну резолюцію.

У червні в Копенгагені відбулася перша зустріч політичних радників. Тоді українські високопосадовці та партнери із західних країн, а також, що вкрай важливо, представники держав Глобального півдня почали обговорювати можливі механізми реалізації формули миру Зеленського. 5–6 серпня в саудівській Джидді відбудеться другий форум з цього ж питання. Джерела LB.ua в МЗС кажуть, що він стане вирішальним і закладе базис для запуску першого глобального саміту миру.

У Джидді та після неї головним завданням для нашого дипломатичного корпусу буде розширення географії учасників. Офіс робить усе можливе, щоб такі країни, як Бразилія, ПАР, Індія, держави Затоки і навіть Китай, включилися в цей процес.

Йдеться, зокрема, і про ключових членів організацій, як-от БРІКС і ШОС, або ж їхніх партнерів – тих, хто має окрему позицію з приводу російської агресії. За даними LB.ua, учасниками глобального саміту бажають стати більшість країн Перської затоки, а також чимало країн Африки. Навіть президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса, донедавна прихильник Путіна, різко змінив своє ставлення. Після того, як пройшовся Києвом під звуки сирен й отримав інформацію про нищення росіянами українських портів, він у вічі сказав главі Кремля про неприпустимість продовольчого шантажу.

Фото: ОПУ

Українське керівництво не полишає надій зробити так, щоб Китай так само став учасником глобального саміту миру. Це, як зазначають на Михайлівській, серйозно послабить позиції Росії.

Президент Зеленський хоче, щоб перший саміт відбувся вже восени. У МЗС кажуть, що він може бути установчим, куди запросять світових лідерів. Згодом на базі цього форуму можуть виробити конкретні механізми, які допоможуть реалізувати формулу миру.

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Паралельно пріоритетом стає творення системи гарантій безпеки, які мають захищати Україну до її вступу в НАТО і Євросоюз. Слід розуміти, що повноцінна безпека можлива лише в разі членства нашої держави в обох організаціях, адже Альянс надає оборонний захист, а ЄС – економічний. І важливо, що Володимир Зеленський прямо заявив послам, що переговори про вступ до Європейського Союзу мають розпочатися цього року, що ніхто більше не відкладатиме це питання в довгу шухляду.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 підписали рамкову угоду, де зобов’язалися створити систему гарантій безпеки для України. Окрім сімки, до неї приєдналися ще 12 країн: Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Норвегія, Нідерланди, Португалія, Румунія, Фінляндія, Чехія та Швеція. Нині ж важливо, як вказує президент, зробити дві речі. Перше – почати двосторонні переговори щодо укладання договору про гарантії. Тут першою країною, з якою планують укласти такий документ, будуть Сполучені Штати. Над цим питанням нині активно працюють керівник Офісу Андрій Єрмак і його профільні заступники. Наші дипломатичні джерела зазначають, що після США угоди підпишуть з іншими учасниками G7. Далі – з країнами-сусідами, бажаний пріоритет – Польща і Туреччина.

Фото: Єрмак у Telegram

До речі, під час наради Андрій Єрмак докладно пояснював послам, якими мають бути ці гарантії, якого роду механізми мусять фігурувати, що саме потрібно робити дипломатам, як кажуть, на місцях – у країнах свого перебування, аби досягти максимального для держави результату. Також представники Офісу розповіли, які саме країни, крім названих, Київ бачить майбутніми гарантами безпеки України.

Друге, на чому наполягає президент, – створення якісної політики добросусідства. Криза з транспортуванням збіжжя, яка призвела до певних негараздів у відносинах із сусідніми країнами, особливо з Польщею, вчергове продемонструвала, що політична турбулентність значною мірою впливає на рішення наших партнерів. І варто постійно вкладатися у відносини, щоб хиби не переросли у проблеми. Глава держави дав зрозуміти, що «Україні потрібні нові прояви солідарності та нові програми співпраці й довготривалої системної підтримки». Це вкрай важливо, адже добросусідські зносини з нашими партнерами також є важливим елементом тих самих гарантій безпеки.

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На нараді послів були не лише керівники уряду та Верховної Ради, а й українське військове командування – головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний, командувачі українського флоту та ВПС, а також секретар РНБО Олексій Данілов.

Це були абсолютно закриті зустрічі, де обговорювали питання озброєння. Нині, як пояснили LB.ua джерела в дипломатичному корпусі, існують два треки. Перший – це своєчасна доставка обіцяного озброєння та закриття першочергових потреб. Другий – виробництво боєприпасів і техніки. Це виробництво може бути спільним і базуватися на території як України, так і інших держав.

Фото: ОПУ

Україна планує створити оборонні союзи до кінця року. Це абсолютно новий механізм, який дозволятиме будувати підприємства та створювати виробничі потужності з іншими країнами. У МЗС LB.ua пояснили, що оборонні союзи можна створювати і на двосторонніх засадах – між українськими виробниками та компаніями ВПК конкретної країни, і на багатосторонніх – коли коаліція підприємств держав-партнерів формує спільне виробництво.

Упродовж пів року МЗС та інші профільні міністерства мають провести форум оборонних індустрій. В ексклюзивному коментарі LB.ua міністр Дмитро Кулеба пояснив, що стратегія буде доволі проста: створити майданчик, затягнути в Україну іноземні компанії – виробників під конкретні проєкти спільного випуску запчастин і власне зброї, а також ремонту.

«Пріоритет – максимально пришвидшити і спростити все, що пов’язано з ремонтом і виготовленням зброї на території України. Насамперед йдеться про локалізацію в Україні ремонту, виготовлення плюс залучення нашого інтелектуального потенціалу для розробок в інших країнах», – наголосив міністр.

Фото: ОПУ

Ще один елемент, який безпосередньо стосується системи безпеки, – це запровадження санкцій.

Прем’єр Денис Шмигаль під час наради зазначив, що Росія, на жаль, адаптується до обмежень і налагоджує обхідні шляхи постачань високотехнологічного обладнання та технологій, які потім закладає у свою зброю: ракети, дрони тощо. В останніх зразках збитих над Україною російських ракет знайшли деталі з 50 країн, причому чимала частка виробників – західні держави.

Нині Київ працюватиме над тим, щоби припинити ці постачання. А також над запровадженням санкцій проти російського Росатому. Прем’єр каже, що цей процес має складатися з двох етапів: перший – накладення обмежень на менеджмент компанії, другий – блокування російського ядерного палива та технологій. Наші західні партнери нині болісно сприймають таку ініціативу, адже залежність ЄС від російських атомних технологій подекуди більша за газову чи нафтову. Одначе глава уряду зазначив, що послам важливо працювати у країнах свого перебування саме над запровадженням санкцій проти Росатому.

Інші пріоритети залишаються незмінними: блокування російської металургії, експорту алмазів, зниження цінової стелі на постачання газу, нафти і продуктів нафтопереробки.

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Четвертий орієнтир, який поставив президент Зеленський перед дипломатами, – це допомога у відновленні України. Приїхавши торік зі США та підписавши там важливі угоди, глава держави зазначав: кожна його подорож має давати конкретний результат. І цей результат має полягати в конкретних домовленостях – оборонних та економічних.

Зараз президент Зеленський вкотре сигналізував послам: у країну потрібно привозити інвестиції. Бо саме від цього залежить її відновлення.

«Знайдіть сотню найавторитетніших компаній у країні і до кінця року забезпечте рішення про інвестиції в Україну або домовтеся про підписання меморандумів про початок роботи в Україні, коли умови це дозволять. Це має бути щось конкретне, не абстрактне. Візьміть сотню найбільших меценатів у країні і організуйте їх приїзд в Україну. Будьте активними з бізнес-асоціаціями – вони мають знати, що пропонує наша держава», – заявив глава держави.

Фото: ОПУ

Ще один важливий напрям тут – це програми шефства. Данія вкладає значні гроші у програми відбудови Миколаївської області, балтійські країни допомагають Житомирщині, Франція – Чернігівській області, Чехія – Дніпру. Нині керівництво просить послів докласти всіх зусиль, аби збільшити кількість таких ініціатив, що допоможе і з відновленням, і з децентралізацією. Причому шефство слід поширити не лише на області, але й на міста, селища тощо. Під час наступної конференції з відновлення, яка, до речі, відбудеться в Німеччині, українська сторона агітуватиме партнерів долучитися до нинішнього етапу відбудови українських регіонів.

З цим, звісно, пов'язаний і п’ятий пріоритет, який озвучив президент Зеленський, – це повернення українців додому. Він закликав послів працювати з українцями, які виїхали через війну, і робити все можливе, щоби згодом люди мали мотивацію повертатися в Україну. Із цим безпосередньо пов’язані питання безпеки та відновлення. А також активності наших дипломатів, які повинні постійно перебувати на зв’язку з громадою та допомагати біженцям.

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За наступні пів року багато що потрібно буде зробити українському дипкорпусу, президент поставив перед ним чимало важливих завдань. Попереду – Глобальний саміт миру, саміти Кримської платформи та Перших леді і джентльменів, окремо – проведення установчого форуму Україна – Африка, події, присвячені роковинам трагедії Голодомору тощо. А ще: заснування нових оборонних союзів, імплементація формули миру, підписання гарантій безпеки, створення спільних оборонних виробництв та закладання інвестиційного фундаменту для відбудови України.

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ

Фото: ОПУ