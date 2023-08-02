Зеленський закликав українських послів шукати більше інвестицій для регіонів, які потребують відновлення

Програми патронату з боку інших держав, шефства над регіонами та містами, які зазнали російського терору та потребують відновлення – це допомога децентралізації в Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у середу, 2 серпня, на нараді з українськими послами.

"Пріоритет - це економіка і відновлення. І чим більше робочих місць вдасться зберегти та створити в нашій державі, тим сильніше ми всі будемо. Кожна нова інвестиція в Україну зараз – це плюс один крок до нашої перемоги. Сплата податків та акцизів в Україні – це дуже конкретна допомога нашим воїнам, нашій обороні. Кожна нова технологія, яка приходить в Україну, працює на порятунок життів українців. Всі програми патронату, шефства над регіонами та містами, які зазнали ударів російського терору та потребують відновлення – це допомога. Допомога реальній, практичній децентралізації України", - сказав Зеленський.

За його словами, дуже якісні приклади вже є в Миколаївській області у співпраці з Данією, в Житомирській області у співпраці з країнами Балтії, в Дніпрі у співпраці з Чехією. Місцева влада напряму працює з партнерами.

"Ваше завдання – більше патронату, більше країн, більше шефства для областей, для міст, селищ, України, більше нових технологій, більше нових інвестицій. Знайдіть сотню найавторитетніших компаній у країні. І до кінця року забезпечте рішення про інвестиції в Україну або меморандуми про початок роботи в Україні, коли умови це дозволять. Але це має бути щось дуже конкретне. Візьміть сотню найбільших меценатів в країні та організуйте їхній приїзд в Україну. Світ має бачити, що у нас відбувається. Будьте активними з бізнес-асоціаціями, вони мають знати, що пропонує наша держава. Які ресурси, виробництво, які технології. Вони мають знати все щодо проекту нашої повоєнної трансформації в Україні. І ваше завдання робити все можливе заради розширення безмитного доступу українських товарів на ринки країн-партнерів", - пояснив президент.

Нагадаємо, що 7 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перелічив області, які отримали найбільше коштів на проєкти відновлення і трансформації.