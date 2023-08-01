Укрзалізниця додала ще два потяги з Києва до Вінниці та Ужгорода

Квитки вже можна придбати у застосунку "Укрзалізниці".

Укрзалізниця призначає додатковий поїзд №223/224 сполученням Київ – Ужгород.

Про це повідомляє прес-служба перевізника в Telegram.

Поїзд вирушатиме зі столиці з 4 серпня по парних числах о 16:07, прибуття до Ужгорода о 8:07. У зворотному напрямку, з Ужгорода, поїзд відправлятиметься з 5 серпня по непарних числах о 18:29 і прибуватиме до Києва о 10:46.

Квитки вже можна придбати у застосунку "Укрзалізниці", в чат-ботах, на офіційному сайті та в касах вокзалів.

Крім того, УЗ призначає ще один додатковий рейс: регіональний поїзд №765/766 сполученням Київ – Вінниця відправлятиметься з Києва 5, 6, 12 та 13 серпня о 7:55 і прибуватиме до Вінниці об 11:35. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме по тих же датах о 12:50 і прибуватиме до Києва о 16:45.

Нагадаємо, що через ремонт на залізниці змінено курсування "гірських шатлів" зі Львова до Яремче, Татарова, Ворохти й Рахова.