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Україна домовилася з Хорватією про використання портів на Дунаї та в Адріатичному морі для експорту зерна

Голова МЗС України Дмитро Кулеба подякував Хорватії за конструктивну допомогу.

Україна домовилася з Хорватією про використання портів на Дунаї та в Адріатичному морі для експорту зерна
Фото: МЗС України

Україна та Хорватія домовилися про використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі для експорту українського зерна.

Про це повідомляє сайт МЗС України.

Голова української дипломатії Дмитро Кулеба домовився з міністром закордонних справ Хорватії Гордоном Гирличем-Радманом про використання хорватських портів для експорту українського зерна.

"Ми домовилися про можливість використання хорватських портів на Дунаї та в Адріатичному морі задля транспортування українського зерна. Зараз ми будемо працювати над тим, щоб прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю. Кожен внесок у розблокування експорту, кожні відкриті двері – це справжній, дієвий внесок у продовольчу безпеку світу. Дякую Хорватії за конструктивну допомогу", – наголосив Кулеба.

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Нагадаємо, сьогодні до Києва прибув з візитом голова МЗС Хорватії Гордон Гирлич Радман. За його словами, в партнерстві з ЮНІСЕФ-Хорватія хорватський уряд закупив 50 генераторів для шкіл і лікарень по всій Україні.

Раніше повідомлялося, що Хорватія планує найближчим часом передати Україні 14 вертольотів Мі-8.

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