Ремонти і нарощування потужностей забезпечать постачання електрики взимку, - Галущенко

Навіть якщо будуть пошкоджені об’єкти генерації чи передачі, це матиме тимчасовий характер, запевнив міністр.

Зараз в Україні триває ремонтна кампанія на енергетичних об’єктах, завдання додати до енергосистеми 1,7 ГВт до початку опалювального сезону частково реалізоване.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба Міненерго.

За словами Галущенка, ремонтна кампанія і нарощування потужностей генерації мають забезпечити постачання електроенергії в опалювальний сезон.

"Ми вживаємо заходи, що забезпечують додаткову генерацію, якої не було в Україні до цього часу. Складно передбачати наслідки обстрілів. Але я впевнений, що навіть якщо будуть пошкоджені об’єкти генерації чи передачі, це буде мати тимчасовий характер", – підкреслив міністр.

Наразі, за його словами, тимчасові відключення світла відбуваються тільки через негоду.

Нагадаємо, що "Укренерго" не прогнозує застосування графіків аварійних відключень для споживачів у серпні.