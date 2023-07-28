Відновлення соціальної інфраструктури й житла: будуватимуть не там, де зруйновано, а там куди мігрували люди

Держава більше не виконуватиме соціалістичної функції - не роздаватиме людям, які втратили під час війни житло, квартири, не відбудовуватиме достеменно те, що зруйновано. Будуватиме там, де це реально потрібно. А людям видаватимуть компенсації й - через субсидовану іпотеку - можливість придбати те, житло, яке вони забажають самі, й там, де хочуть. Такою візією майбутніх процесів під час презентації нового проєкту LB.ua, присвяченого відновленню України , поділився заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма . Як це корелюватиметься з програмою «єВідновлення» - читайте нижче.

Відновлення соціальної, гуманітарної інфраструктури і житла є однією з базових умов повернення людей. І в більшості випадків саме роль держави є ключовою у програмах відбудови, говорить заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма. Усіма проєктами за виключенням житла, опікуватиметься Агентство з відновлення. І далеко не завжди, і навіть в більшості випадків не завжди, потрібно відбудовувати там, де зруйновано.

“Візьмемо, наприклад, школи. Ми бачили очевидно великий профіцит шкіл в сільській місцевості і великий дефіцит шкіл в містах, які стали центрами урбанізації й надалі ставатимуть тепер ще з певним регіональним контекстом.

Тому будувати треба буде, не там, де зруйнували, а там, куди мігрували люди, і там, де цих місць не вистачає. Неважливо, це в школах, лікарнях чи іншій гуманітарній інфраструктурі”, - говорить Шурма.

Він також зазначає, що держава не виконуватиме умовну соціалістичну функцію, роздаючи всім житло. Люди отримуватимуть компенсацію та матимуть можливість отримати субсидовану іпотеку.

Фото: Макс Требухов Будинок після авіабомби в ізюмі

“Ми спробуємо запустити механізм іпотеки, який ніколи повноцінно не працював в нашій державі, але працює як основа забезпечення житлом у будь-якій розвиненій країні.

Що нам заважало, окрім багатьох технічних моментів, запустити іпотеку - рівень відсоткових ставок. Тому що іпотека неможлива, якщо середньострокова відсоткова ставка перевищує 7-8%. Як продукт це просто не функціонує. Тому, власне кажучи, держава запустила зараз субсидовану іпотеку. Не просто іпотеку, а цифровий зручний продукт. Бачимо перші результати”, - розповів Шурма.

Перші 2 тисячі кредитів уже видані за лічені місяці. Це більше, ніж за роки до цього, відзначив представник ОП. Однак там сподіваються на набагато показовіші цифри.

“Безумовно, що ні 2 тисячі, ні 20 тисяч не є цікава цифра. Безумовно, мета вийти на, скажімо так, на сотні тисяч іпотек. Хоча б 50-100 тисяч на рік. Будемо рухатися поступово, щоб не було перегріву ринку. Середньострокова мета – до кінця року вийти на близько тисячі на місяць. Потім зробити 10 тисяч, 30, 50 і до 100 тисяч на рік”, - каже Шурма.

Субсидовану іпотеку об'єднають з програмою «єВідновлення».

“Коли люди отримують компенсацію за зруйноване житло, можуть використати цю компенсацію на перший внесок чи на оплату 50-70% житла, який вони обирають. Решту отримати в вигляді субсидованої іпотеки. Історія хороша, тому що вона вирішує не лише соціальну проблему для людини. Вона є дуже хорошим каталізатором запуску економіки.

Тому що будівництво, напевно - одна з найкращих галузей, яка дає хороший мультиплікатор для економіки. В силу високої локалізації, в силу високої трудомісткості. Тому що більшість індустрій зараз абсолютно автоматизовані і мінімізована кількість робочих місць. А в будівництві цей процес не відбувся і не відбудеться”, - резюмував Шурма.