Відновлення соціальної інфраструктури й житла: будуватимуть не там, де зруйновано, а там куди мігрували люди

Відновлення соціальної, гуманітарної інфраструктури і житла є однією з базових умов повернення людей. І в більшості випадків саме роль держави є ключовою у програмах відбудови, говорить заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма. Усіма проєктами за виключенням житла, опікуватиметься Агентство з відновлення. І далеко не завжди, і навіть в більшості випадків не завжди, потрібно відбудовувати там, де зруйновано.
“Візьмемо, наприклад, школи. Ми бачили очевидно великий профіцит шкіл в сільській місцевості і великий дефіцит шкіл в містах, які стали центрами урбанізації й надалі ставатимуть тепер ще з певним регіональним контекстом.
Тому будувати треба буде, не там, де зруйнували, а там, куди мігрували люди, і там, де цих місць не вистачає. Неважливо, це в школах, лікарнях чи іншій гуманітарній інфраструктурі”, - говорить Шурма.
Він також зазначає, що держава не виконуватиме умовну соціалістичну функцію, роздаючи всім житло. Люди отримуватимуть компенсацію та матимуть можливість отримати субсидовану іпотеку.
“Ми спробуємо запустити механізм іпотеки, який ніколи повноцінно не працював в нашій державі, але працює як основа забезпечення житлом у будь-якій розвиненій країні.
Що нам заважало, окрім багатьох технічних моментів, запустити іпотеку - рівень відсоткових ставок. Тому що іпотека неможлива, якщо середньострокова відсоткова ставка перевищує 7-8%. Як продукт це просто не функціонує. Тому, власне кажучи, держава запустила зараз субсидовану іпотеку. Не просто іпотеку, а цифровий зручний продукт. Бачимо перші результати”, - розповів Шурма.
Перші 2 тисячі кредитів уже видані за лічені місяці. Це більше, ніж за роки до цього, відзначив представник ОП. Однак там сподіваються на набагато показовіші цифри.
“Безумовно, що ні 2 тисячі, ні 20 тисяч не є цікава цифра. Безумовно, мета вийти на, скажімо так, на сотні тисяч іпотек. Хоча б 50-100 тисяч на рік. Будемо рухатися поступово, щоб не було перегріву ринку. Середньострокова мета – до кінця року вийти на близько тисячі на місяць. Потім зробити 10 тисяч, 30, 50 і до 100 тисяч на рік”, - каже Шурма.
Субсидовану іпотеку об'єднають з програмою «єВідновлення».
“Коли люди отримують компенсацію за зруйноване житло, можуть використати цю компенсацію на перший внесок чи на оплату 50-70% житла, який вони обирають. Решту отримати в вигляді субсидованої іпотеки. Історія хороша, тому що вона вирішує не лише соціальну проблему для людини. Вона є дуже хорошим каталізатором запуску економіки.
Тому що будівництво, напевно - одна з найкращих галузей, яка дає хороший мультиплікатор для економіки. В силу високої локалізації, в силу високої трудомісткості. Тому що більшість індустрій зараз абсолютно автоматизовані і мінімізована кількість робочих місць. А в будівництві цей процес не відбувся і не відбудеться”, - резюмував Шурма.