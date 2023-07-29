Ігор Ліскі: “Відновлення України – це новий суспільний договір, у якому українці вважають себе власниками своєї країни”

Один зі спікерів панелі – партнер цього проєкту, голова наглядової ради групи компаній “Ефективні інвестиції” (ЕFI Group), співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі – вважає, що відбудова має стати новим суспільним договором між владою, суспільством і бізнесом, де українці будуть відчувати себе власниками своєї держави.

27 липня ми презентували новий проєкт, який повністю присвячений відновленню України після війни . У межах презентації відбулася дискусійна панель, де запрошені гості – представники бізнесу, влади, суспільства – ділилися своїм баченням того, що таке відбудова, відновлення, якими вони мають бути. І головне – якою має бути нова Україна.

Фото: Макс Требухов

В Україні має розпочатися відверта дискусія про те, якою ми бачимо Україну майбутнього: це формат країни до 2014 року; до повномасштабної війни; щось заплануємо нове; щось модернове; що саме ми хочемо змінити. І ініціювати цю дискусію мають саме українці. Вони є головним бенефіціаром, замовником цих змін, говорить Ліскі.

“Дуже часто ми бачимо або популізм, або такий неприхований соціалізм, крайність, що всіх треба повісити, розстріляти, з олігархами, депутатами, чиновниками, навіть інколи підприємцями, що військові мають прийти до влади.

Але головним бенефіціаром і головним замовником цієї дискусії мають бути українці. У першу чергу ті небайдужі люди, які вірять у цю країну, які борються за неї, часто зі зброєю в руках або в тилу, але які віддають для неї найцінніше. І щоб наблизити перемогу, дати їм справжню, чесну мотивацію для перемоги, треба зрозуміти, якою буде країна”, – зазначає бізнесмен.

Він додає, що відновлення не має стати просто відбудовою старих лікарень, розв'язок або переходів, старих шкіл, “можливо, й там, де вони вже не потрібні”. Нам потрібна нова урбаністика, потрібні нові підприємці, Україна в новій світовій економіці.

“Ми маємо розуміти, де наші точки зростання. І головне – як створити нову якість життя для українців, щоб вони мали реальну мотивацію повернутися з-за кордону. Не тільки тому, що ми не випускаємо чоловіків або там пресуємо тих, хто виїжджав, а справжню мотивацію. Справжню мотивацію віддавати останнє на дрони, на допомогу армії. Справжню мотивацію посилати, вибачте, своїх дітей на війну. Тобто вони мають настільки побачити і повірити в нову Україну, в цю візію, в ту картинку нового світу, в якій Україна буде яскравим таким прикладом”, – говорить Ліскі.

Перед тим, на його думку, українцям слід перестати відокремлювати себе від держави і стати головними рушіями змін.

“Ми маємо домовитися про ту візію нової країни з владою, із суспільством, з підприємцями. І як би це пафосно не звучало, створити новий суспільний договір. Договір нового типу, де українці себе вважають власником цієї країни і цієї території. Дуже часто я, на жаль, чую, що держава десь там. Вони всі хороші-погані, але вони не ми, а ми тут тихенько якось по-іншому, – говорить голова наглядової ради групи компаній “ЕFI Group”. – І саме це в першу чергу має змінитися”.

Якщо не почати думати про те, яку країну ми будуємо, на думку Ліскі, перемога буде не такою переможною.

“У бізнесі якщо хочеш щось побудувати, потрібен план і картинка. Це класика, якщо в тебе немає конкретного плану, візії, куди ти йдеш, ти стаєш ресурсом для інших країн або для інших суб'єктів. І повірте, на Україну кожен має свій план. Росія – свій план, ми його приблизно вже розуміємо. Наші європейські партнери теж мають план А, план В і план С, і вони влаштовують їх. Наприклад, план такий, що 5–8 млн освічених, працездатних, крутих українців залишаться в Європі, це їх теж влаштовує.

І сказати, що, крім нас, це комусь потрібно, точно ні. І в американців, можна сказати, є план, що Україна – це фронтир, який захищає Європу військовим шляхом і все, це теж може бути план С.

Тому якраз оця українська суб'єктність і бачення нової України, яку ми хочемо побудувати прямо зараз, представити в першу чергу українцям, військовим, підприємцям, волонтерам, за що ми боремось, погодити це все зараз, – це дуже важлива історія”, – зазначає Ліскі.

Фото: Макс Требухов

Історія не про гроші і перерозподіл сфери впливу, а про впевненість у майбутньому.

“Якщо ми представимо прорахований, погоджений суспільством план майбутньої України, в який ми повіримо самі, який ми зможемо продати європейцям, де вони побачать не тільки нас, а й себе; продати американцям і навіть тим самим північним сусідам (вони будуть розуміти, ага, тут вони сильні, тут вони надовго, тут, може, треба дати задню), перемога буде набагато легшою, переконливішою і швидшою.

Домовитись, повірити і представити. Тоді вже починається інша історія”, – резюмував бізнесмен.