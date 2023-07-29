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Нацбанк відновлює планові перевірки банків

Виїзні перевірки будуть здійснюватись у дистанційному форматі.

Нацбанк відновлює планові перевірки банків
Фото: пресслужба НБУ

Нацбанк знову проводитиме планові виїзні перевірки діяльності банків та небанківських установ у сфері фінансового моніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду.

Про це повідомляє пресслужба НБУ. 

Відповідні перевірки були зупинені з 15 червня минулого року. 

У регулятора зазначають, що виїзні перевірки будуть здійснюватись у дистанційному форматі – без безпосереднього перебування працівників НБУ за місцезнаходженням банку/небанківської установи, за наявної можливості надання банками віддаленого доступу.

Така практика пояснюється мінімізацією ризиків для життя та здоров’я працівників об’єктів нагляду та НБУ у період дії воєнного стану. 

Крім того, на прохання банків та небанківських установ, враховуючи практику здійснення виїзних перевірок в особливих умовах, Нацбанк збільшив строк для ознайомлення з довідкою про виїзну перевірку та надання пояснень і заперечень до неї з 5 до 10 робочих днів. 

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Нагадаємо, що правління Національного банку вперше за рік знизило облікову ставку з 25% до 22% із 28 липня 2023 року. 

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