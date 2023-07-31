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Україна отримала від США грант у розмірі 1,25 млрд доларів

Серед іншого кошти будуть витрачені на відшкодування видатків бюджету на оплату праці робітників державних органів.

Україна отримала від США грант у розмірі 1,25 млрд доларів
Фото: ОПУ

Україна отримала від Сполучених Штатів грант у розмірі 1,25 млрд доларів через Цільовий фонд багатьох донорів Світового банку.

Про це повідомляє сайт Мінфіну.  

Згідно з повідомленням, грант наданий як частина п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту “Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні”. Метою проєкту є часткова компенсація видатків державного бюджету, зокрема соціальних та гуманітарних, що не пов’язані зі сферою безпеки і оборони.

Залучене грантове фінансування буде спрямовано на відшкодування видатків держбюджету, зокрема, на оплату праці працівників державних органів та виплат за окремими програмами державної соціальної допомоги (ВПО, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, виплати житлово-комунальних субсидій) та інших соціальних виплат.

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Нагадаємо, у 2023 році Україна вже отримала 8,45 млрд доларів США грантових коштів прямої бюджетної підтримки від США. Від початку повномасштабної війни до держбюджету України надійшло 20,4 млрд доларів грантових коштів від Сполучених Штатів.

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