Люди не постраждали.

Російські окупанти обстріляли селище Білозерка Херсонської області. Є влучання у гімназію, житлові будинки та господарські споруди.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, через обстріл в освітньому закладі пошкоджена стіна та вибиті вікна. Також постраждали навколишні житлові будинки і господарські споруди. Поранених та загиблих серед цивільного населення немає.

Фото: Херсонська ОВА

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни обстріляли мікрорайон Херсона Корабел. Від важких поранень внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще один мирний житель отримав поранення.

Також сьогодні близько 8:20 ранку російська армія вдарила по центру Херсона "Градами". Внаслідок атаки загинув працівник міського комунального підприємства, ще двоє його колег були порарені. Попередньо обстріл було здійснено зі ствольної артилерії.