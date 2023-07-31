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Росіяни обстріляли гімназію у Білозерці на Херсонщині

Люди не постраждали.

Росіяни обстріляли гімназію у Білозерці на Херсонщині
Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти обстріляли селище Білозерка Херсонської області. Є влучання у гімназію, житлові будинки та господарські споруди.

Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.

Згідно з повідомленням, через обстріл в освітньому закладі пошкоджена стіна та вибиті вікна. Також постраждали навколишні житлові будинки і господарські споруди. Поранених та загиблих серед цивільного населення немає.

Фото: Херсонська ОВА

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Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни обстріляли мікрорайон Херсона Корабел. Від важких поранень внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще один мирний житель отримав поранення.

Також сьогодні близько 8:20 ранку російська армія вдарила по центру Херсона "Градами". Внаслідок атаки загинув працівник міського комунального підприємства, ще двоє його колег були порарені. Попередньо обстріл було здійснено зі ствольної артилерії.

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