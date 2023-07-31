Російські окупанти обстріляли селище Білозерка Херсонської області. Є влучання у гімназію, житлові будинки та господарські споруди.
Про це повідомляє у Telegram Херсонська ОВА.
Згідно з повідомленням, через обстріл в освітньому закладі пошкоджена стіна та вибиті вікна. Також постраждали навколишні житлові будинки і господарські споруди. Поранених та загиблих серед цивільного населення немає.
Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни обстріляли мікрорайон Херсона Корабел. Від важких поранень внаслідок обстрілу загинув чоловік, ще один мирний житель отримав поранення.
Також сьогодні близько 8:20 ранку російська армія вдарила по центру Херсона "Градами". Внаслідок атаки загинув працівник міського комунального підприємства, ще двоє його колег були порарені. Попередньо обстріл було здійснено зі ствольної артилерії.