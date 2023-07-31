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Окупанти обстріляли центр Херсона, загинув працівник комунального підприємства, поранені двоє (оновлено)

Ворог відкрив вогонь із "Градів". 

Окупанти обстріляли центр Херсона, загинув працівник комунального підприємства, поранені двоє (оновлено)
Фото: Офіс генерального прокурора в Telegram

Вранці, близько 8:20, російська армія вдарила по центру Херсона "Градами".

Загинув чоловік. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Теlegram

"Сьогодні близько 8:20 окупанти обстріляли центральну частину Херсона з РСЗВ «Град». Під ворожий удар потрапив працівник міського комунального підприємства. Від отриманих поранень чоловік загинув на місці", – написав він. 

За оновленими даними від Офісу генерального прокурора, крім загиблого, ще двоє людей постраждали. Прокудін повідомив, що обидва – теж працівники комунального підприємства. 

"Внаслідок обстрілу середмістя загинув 60-річний працівник міського комунального підприємства. Ще двоє його колег – тракторист та робітник отримали поранення. Дані уточнюються. Попередньо, обстріл здійснено зі ствольної артилерії", – зазначили в повідомленні. 

Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, автотранспорт.

Нагадаємо, що протягом минулої доби росіяни поранили в Херсонській області пʼятьох людей. Зокрема, поранено людину в Бориславі. Ворог протягом неділі відкривав вогонь 68 разів. 

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