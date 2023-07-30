Головне за день. Неділя, 30 липня

Близько 20 бойових зіткнень на сході, наступальні дії Сил оборони, ворожі обстріли, готовність до опалювального сезону. Яким запам’ятається 522-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що за добу відбулось близько 20 бойових зіткнень.

Ворог завдав 4 ракетних та 34 авіаційних ударів. Також Росія здійснила 37 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 30 липня – в нашій новині.

Окупанти сьогодні обстрілювали Констянтинівку на Донеччині, загинув чоловік і постраждало 5 людей.

За даними слідства, окупанти обстріляли місто о 14:15. Від вибухів дістали осколкових поранень сусіди – 24-річний чоловік та 81-річна жінка. На момент обстрілу постраждалі перебували вдома. Парамедики надали їм допомогу прямо на місці.

О 05:30 російські війська завдали, ймовірно, ракетного удару по селі Предтечине Костянтинівської громади. Внаслідок влучання у приватний будинок під завалами опинився 57-річний чоловік. Від отриманих травм він загинув на місці. Снарядами пошкоджено щонайменше 12 житлових будинків та газопровід.

Близько 19:20 окупанти вкотре обстріляли Костянтинівку. На цей раз армія РФ поцілила по приватному сектору, ймовірно, касетними снарядами з РСЗВ “Смерч”.

Є постраждалі і пошкодження житла.

Сьогодні надвечір завершився розбір завалів у Сумах на місці влучання російської ракети, де терористи вдарили по одному з міських навчальних закладів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Загалом до рятувальної операції та розбиранні завалів було залучено 285 людей.

Зеленський нагадав, що унаслідок удару загинули двоє людей, 20 постраждали. Повністю зруйновано навчальний корпус училища: чотири поверхи просто знесло ракетою. Пошкоджено гуртожитки, будинки, навіть будівлі церкви та недільної школи.

Докладніше – в новині.

Під час робочої поїздки в Івано-Франківську область президент Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де перебувають на лікуванні поранені українські військовослужбовці.

Глава держави оглянув Центр фізичної та реабілітаційної медицини. Зеленський поспілкувався із захисниками, які перебувають на лікуванні й побажав швидкого одужання. Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди – ордени «За мужність» IIІ ступеня. Захисники подарували Президентові шеврони.

Президент ознайомився з проектом створення регіонального реабілітаційного центру для військовослужбовців. Для його реалізації заплановано залучати бюджетні кошти й допомогу міжнародних донорів. Медичний заклад спеціалізуватиметься на фізичній та ментальній реабілітації захисників.

Україна готова до опалювального сезону на 60%. Про це під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряд повідомив, що з травня в Україні працює штаб з підготовки до зими. Наразі вже відремонтовані 4 атомні енергоблоки, 9 енергоблоків теплових електростанцій, 6 гідроагрегатів.

До початку опалювального сезону Міненерго має повернути в енергосистему 1,7 ГВт потужностей, додав Шмигаль.

Більше інформації – в новині.

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив проведення перемовин щодо миру в Україні у Саудівській Аравії.

“Наступна зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів держав щодо реалізації ініціатив України з відновлення сталого та справедливого миру відбудеться незабаром у Саудівській Аравії”, − йдеться у повідомленні на сайті президента.

За словами Єрмака, кожен пункт Формули миру Президента Володимира Зеленського сьогодні обговорюється в індивідуальному та груповому форматі з представниками понад 50 країн світу майже на щотижневій основі.

Докладніше – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!