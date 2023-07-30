Під час робочої поїздки в Івано-Франківську область президент Володимир Зеленський відвідав медичний заклад, де перебувають на лікуванні поранені українські військовослужбовці.

Про це повідомляє Офіс президента.

Глава держави оглянув Центр фізичної та реабілітаційної медицини. Зеленський поспілкувався із захисниками, які перебувають на лікуванні й побажав швидкого одужання. Президент вручив військовослужбовцям державні нагороди – ордени «За мужність» IIІ ступеня. Захисники подарували Президентові шеврони.

Президент ознайомився з проектом створення регіонального реабілітаційного центру для військовослужбовців. Для його реалізації заплановано залучати бюджетні кошти й допомогу міжнародних донорів. Медичний заклад спеціалізуватиметься на фізичній та ментальній реабілітації захисників.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський 29 липня відвідав на Бахмутському напрямку передові позиції Сил спеціальних операцій.

Напередодні з нагоди Дня Державності Президент привітав і відзначив нагородами українських захисників і захисниць, які отримали "Золоті Зірки" Героїв України, "Хрести бойових заслуг", ордени Богдана Хмельницького, ордени "За мужність". Дісталися почесні відзнаки бойовим бригадам і прикордонним загонам.