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Друзі загиблого на фронті поета Гліба Бабіча влаштували вечір його пам'яті

В пам'ять нього буде книга і фільм.

Друзі загиблого на фронті поета Гліба Бабіча влаштували вечір його пам'яті
Фото: eurosolidarity.org

Друзі і побратими загиблого на фронті Гліба Бабіча зібрались, щоб поділитись особистими спогадами про нього. Бабіч (позивний Лєнтяй) – учасник АТО, поет, волонтер, співзасновник ветеранської ініціативи «Res_Publika. Брати по Зброї». 5 років Бабіч воював за Україну, відбув 6 ротацій, був командиром взводу вогневої підтримки 10 ОДШБр «Едельвейс», а після 24 лютого 2022 року став бійцем 206 батальйону тероборони. Загинув 28 липня 2022 року в районі Ізюма на Харківщині.

На вечір пам'яті прийшли журналіст і громадський активіст Віталій Гайдукевич, письменниця Тамара Горіха Зерня, видавчиня з видавництва «Білка» Ірина Білоцерковська, батько загиблого морпіха Ярослава Журавля Сергій, гурт «Мандри».

ГО «Res_Publika. Брати по Зброї» відтепер має ім’я Гліба Бабіча – говорить депутат Київради, воїн-десантник Олександр Погребиський. Він також повідомив, що учасники ветеранської ГО після 24 лютого пішли на фронт. За словами Олександра Погребиського, Глібу вдалося створити справжню ветеранську спілку на принципах патріотизму, готовності захищати Україну, вірності і братерства. Про Гліба Бабіча у відеозверненнях з лінії фронту розповіли Роман Танетко, Олексій Петров та Сергій Танасов.

«Гліб – митець, лідер і представник справжньої української культури. Це і є наша Україна», – наголосив Петро Порошенко. Він також сказав, що разом з дружиною долучається до видання книги Гліба Бабіча. «Книга буде. Ми з Мариною до цього долучаємось, повністю профінансуємо, від вас потрібні спогади. І не лише книга. От сьогодні ми з вами посиділи, подивилися – буде фільм, бо енергетика Гліба з екрану неймовірна. Його слова про смерть на бруствері і про арту, яка завжди допоможе, і про світ, який вміщується на дні рюкзака солдата…», – сказав Порошенко. 

Фото: eurosolidarity.org

«Йому дуже б сподобався цей двіж. Він завжди був душею компанії, завжди збирав музикантів. Потім він пішов воювати, і я завжди його чекала. Він писав вірші мені і моїй мамі. В нього було чудове почуття гумору, і тому ми не маємо плакати Він був моїм найкращим другом», – говорить дочка Гліба Дарина.

«Я хотів би, щоб ми сьогодні згадали, що з «Братів по Зброї», «Справи Громад», «Європейської Солідарності» більше 2500 людей пішли служити. І, на жаль, 54 з них пішли на небо – це Гліб, Олег Барна, Тарас Жеребецький, Юра Каракай, який нарешті отримав давно заслужений орден. Ми кожного з них будемо пам’ятати. Це наша справа – буде книга, буде фільм, будуть «Брати по Зброї», і ми переможемо», – переконаний Порошенко.

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