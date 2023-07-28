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Японія розширила заборону на експорт автомобілів у Росію

Йдеться про нові та вживані автомобілі з бензиновим і дизельним двигуном з об’ємом двигуна понад 1900 кубічних сантиметрів, електричні і гібридні транспортні засоби, а також шини для великих транспортних засобів.

Японія розширила заборону на експорт автомобілів у Росію
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Японія вирішила розширити заборону на експорт транспортних засобів до Росії з 9 серпня, включивши вживані автомобілі відповідно до санкцій країн “Великої сімки”, повідомляє Kyodo. 

Японія вже заборонила поставки в Росію автомобілів преміум-класу вартістю понад 6 мільйонів ієн ($43 000), починаючи з квітня минулого року. Нова міра додатково охопить нові та вживані автомобілі з бензиновим і дизельним двигуном з об’ємом двигуна понад 1900 кубічних сантиметрів, електричні і гібридні транспортні засоби, а також шини для великих транспортних засобів.

Зазначається, що японські автомобілі користуються великим попитом у Росії. Розширена заборона, ймовірно, завдасть ще одного удару по Москві на тлі її військового вторгнення в Україну.

Вартість японського експорту до Росії у 2022 році склала 603,9 мільярда ієн, що на 30 відсотків менше, ніж у попередньому році. Більше половини цього показника становили легкові автомобілі, більшість з яких були вживаними.

До чорного списку експорту додано близько 750 найменувань, включаючи залізо та інші метали, котли та волокна, які можуть бути використані для підтримки промислової діяльності Росії.

Також зазначається, що нещодавно заборонені товари становлять близько 20 відсотків вартості експорту до Росії у 2021 році.

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала 1,5 млрд доларів гарантій Японії через механізм Світового банку. Кошти надано через механізм Цільового фонду Світового банку.

Також Японія надасть Україні систему виявлення безпілотних літальних апаратів у рамках допомоги в умовах військової агресії Росії.

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