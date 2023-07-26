Суд ЄС виключив Пшонку і його сина зі санкційного списку

Рішення схвалили посилаючись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони ґрунтувалися на достатньо “твердій фактичній основі”.

Ексгенпрокурор України Віктор Пшонка, який втік до Росії після падіння режиму проросійського Віктора Януковича, виграв справу у суді Європейського Союзу щодо його включення санкційного списку.

Про це пише Bloomberg.

Суд заявив у середу, що скасував рішення щодо Пшонки та його сина Артема, посилаючись на помилки в оцінці та сумніви в тому, що вони ґрунтувалися на достатньо “твердій фактичній основі”.

Пшонка та його син вперше потрапили під санкції ЄС у 2014 році як особи, які підлягали кримінальному переслідуванню в Україні за розкрадання українських державних коштів та їхнє незаконне переміщення за межі України.

“Портрет Пшонки в золотій рамі, на якому він був зображений як римський Цезар, став емблемою корупційної ери підтримуваного Росією експрезидента України Віктора Януковича. Його син був депутатом від партії Януковича, його також звинувачують у розкраданні”, − нагадує видання.

У своєму рішенні суд ЄС зазначив, що незрозуміло, чи переконався блок у тому, що українська судова адміністрація дотримується права на захист у місцевих кримінальних провадженнях.

ЄС запровадив санкції проти майже 1800 осіб та організацій після нападу Росії на Україну, починаючи з анексії Криму в 2014 році та після вторгнення в країну в лютому минулого року. Оскарження санкцій у судах ЄС можуть тривати роками та рідко є успішним, оскільки Рада ЄС, яка об’єднує урядових міністрів, часто повторно ухвалює свої рішення після судових поразок.

Пшонку звинуватили в корупції, зловживанні службовим становищем та розкраданні.

Нагадаємо, торік у вересні Європейський Союз не продовжив повʼязані з розкраданням санкції проти експрезидента Віктора Януковича, його сина Олександра та ексгенпрокурора Віктора Пшонки і його сина Артема.