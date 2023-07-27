Депутаткою від "Слуги народу" може стати Наталія Лактіонова, яку ЗМІ називали сестрою помічниці Зеленського

Народною депутаткою від "Слуги народу" замість Юрія Арістова може стати Наталія Лактіонова, яку ЗМІ називали сестрою помічниці Володимира Зеленського Марії Левченко.

Лактіонова балотувалася до парламенту під номером 146. У серпні минулого року до Ради пройшла її попередниця під 145 номером, тож Лактіонова є наступною, хоча має право відмовитися.

Джерела LB.ua у СН повідомили, що питання про наступника чи наступницю Арістова ще відкрите. За їхніми словами, невідомо, чи Лактіонова погодиться.

Про те, що Лактіонова є сестрою помічниці президента, ЗМІ писали ще в 2019 році.

Марія Левченко, крім роботи на президента, фігурувала в ЗМІ і через свого обранця – колишнього заступника міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі. При цьому подружжя Левченко-Гогілашвілі принаймні в 2021 році разом відпочивало з подружжям головного розвідника Міноборони Кирила Буданова. Буданови навіть жили в маєтку Гогілашвілі.

Гогілашвілі був звільнений з посади заступника міністра через сварку із силовиками на вʼїзді в Донецьку область. Він образився, що його не впізнали і спитали документи: "Єдиний заступник міністра, з таким є**ом, як у мене, він лише один".

Лактіонова має змогу потрапити до парламенту через позбавлення мандату Арістова, який катався відпочивати на Мальдіви під час воєнного стану.