Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

“В кінці жовтня парламентських виборів в Україні не буде. Рада продовжила воєнний стан до 18 листопада. Рада підтримала законопроєкт Зеленського №9532. За – 347”, – написав Гончаренко.

Крім того, продовжена загальна мобілізація на 90 днів (№9533). За – 334.

Фото: Олександр Гончаренко

Фото: Олександр Гончаренко

Нагадаємо, у середу, 26 липня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкти законів про продовження строку проведення загальної мобілізації та воєнного стану.