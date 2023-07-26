Працюємо над продовженням закону про ленд-ліз, – Маркарова

Україна сподівається на продовження Сполученими Штатами безкоштовної військової допомоги Києву, однак опція з продовженням закону про ленд-ліз також розглядається.

Про це повідомила посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова, інформує "Радіо Свобода".

"Наприкінці вересня закінчується дія законопроекту про ленд-ліз, над яким ми зараз дуже активно працюємо, над продовженням терміну дії цього закону", – повідомила посол.

За її словами, у Білому домі вже майже схвалили продовження дії закону.

"Зараз із Сенатом працюємо", – сказала вона.

"Знову ж таки, сподіваємося, що нам вдасться переконати колег, щоб виділити нам грантові кошти у додатковому бюджеті. Але якщо з цим будуть чи затримки, чи певні труднощі, то наявність опції лізингу чи оренди зброї дуже важливо, щоб вона також залишалася можливою. Тому така комплексна робота зараз по всіх напрямках", – розповіла Маркарова.

Нагадаємо, що закон про ленд-ліз був підписаний президентом США Джо Байденом 9 травня 2022 року. Серед іншого, він розширює повноваження президента США в угодах щодо постачання військової допомоги Україні. Фактично, дозволяє віддавати в борг або в лізинг військове обладнання за спрощеними процедурами. Востаннє програма ленд-лізу діяла під час Другої світової війни, коли американську військову допомогу постачали супротивникам нацистської Німеччини.

1 жовтня 2022 року закон Сполучених Штатів Америки про ленд-ліз для України набув чинності.

Водночас США не надавали Україні зброї за ленд-лізом, оскільки уся допомога виділялася безкоштовно, на грантовій основі.