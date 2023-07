Вміння пристосовуватись: як виграти перший грант під час вiйни

«Треба адаптуватись» - з цими словами команда нашого освітнього проєкту STEM is FEM повернулась до роботи через три тижні після повномасштабного вторгнення. І відтоді, вже більше, ніж 500 днів, ми адаптуємось: працюємо з темами, з якими раніше не працювали; відмовляємось від звичних нам проєктів, але натомість запускаємо нові, які відповідають вимогам часу. Таку свободу дій ми отримали лише тому, що відкрили для себе новий напрямок – роботу з грантами.

Фото: diia.gov.ua

Провести домашню роботу

Для початку потрібно зрозуміти якого типу грант вам потрібен: проєктний, гуманітарний, капітальний, для організаційного розвитку тощо. Далі дуже важливо визначитися яким чином ви шукатимете можливості. Ця робота може стати постійною для тих проєктів, які бажатимуть опиратися на допомогу донорів й надалі.

Є різні способи пошуку можливостей. В Україні працює низка ресурсів, які щодня публікують десятки пропозицій. Проте, є складніший шлях пошуку донорів, які підтримують соціальні проєкти, але не обов’язково працюють з українськими організаціями на постійній основі. Їх пропозиції не завжди з’являються на платформах із пошуку можливостей, тож це суттєво збільшує шанс знайти донора.

Складіть мапу донорів, які допомагають Україні, ведіть їх перелік за країнами (це допоможе визначити, яку тему частіше підтримують організації з певної країни), розмежуйте за темами і пріоритетами їх роботи, проведіть health-check. І оновлюйте перелік можливостей на щотижневій основі.

Але і обрати підходящий за темою грант – мало. Треба детально ознайомитися з діяльністю кожного донора. Організації, що надають гранти, мають власний набір чітко визначених напрямків підтримки. Свою допомогу вони будуть надавати проєктам, які охоплюватимуть аудиторії та досягатимуть результатів, що перекликаються з їх цілями. Тому, перед тим як почати писати заявку, зрозумійте чи співпадають ваші цілі, чи ваші ідеї допоможуть донору досягти його головної мети.

Переглядайте сайти організацій чи фондів, сторінки в соціальних мережах, новини про їх роботу, останні звіти про підтримку проєктів. Це допоможе зрозуміти, які ідеї зараз зацікавлять конкретного донора.

Адаптуватися до викликів часу

До початку вторгнення STEM is FEM планував запустити освітній курс «Урбаністика», щоб популяризувати серед українських дівчат тему розвитку міста. Ми розуміли, що тема цікава нашій аудиторії, і настільки ж цікава нам як організаторам. Після 24 лютого ми не відмовились від неї, а навпаки розвинули, знайшовши програму, яка потенційно могла нас підтримати. Основним пріоритетом донора було впровадження громадянської освіти та участі молоді у прийнятті рішень на місцевому рівні. До нашої початкової ідеї з освітнім курсом про міське планування ми додали практичну складову – дівчата-учасниці, на основі отриманих на курсі знань, запропонують власні проєкти із відбудови зруйнованих росіянами громадських місць в Тростянці, Охтирці та Ічні. Таким чином ми поєднали ідею курсу із пріоритетами донора. Більше того, це тільки зробило проєкт кращим і сталішим, створивши можливість реального втілення ідей дівчат в життя.

Від початку повномасштабної війни донори почали особливо чітко визначати свої пріоритети. Тому адаптація проєкту під цілі конкурсу не завжди вимагатиме створення чогось абсолютно нового. Інколи ваша початкова ідея доповнена потребами сьогодення може здобути і фінансування, і ще більшу практичну цінність.

Зрозуміло описати ідею

Кілька разів при написанні цього матеріалу мені хотілося назвати ту чи іншу частину грантової заявки найважливішою. Але кожного разу це була б неправда. Головна порада тут - створити єдину “історію” і модифікувати її під питання кожного блоку.

Варто пам’ятати, що людина, яка читатиме вашу заявку, бачить її вперше, і, можливо, вже за цей день вона прочитала 34 схожі пропозиції. Потрібно максимально просто, але з достатньою кількістю деталей, написати зрозумілу «історію». Уявіть, що ви розповідаєте казку. Якщо написавши, ви зрозумієте, що навіть ваша двоюрідна тітка зрозуміла б проєкт, чому, як і заради чого він втілюватиметься – ваша місія виконана. Якщо ви зможете вдосконалити мистецтво оповідання, ваші грантові пропозиції матимуть більше шансів на успіх.

Продумати сталість проєкту

Зараз немає грантових заявок, які пропускають питання - як проєкт забезпечить свої сталі результати. Донори хочуть підтримувати ідеї, що мають довготривалий результат, дозволяють з часом охопити більшу цільову аудиторію, або закласти фундамент для майбутнього продовження проєктів. Наприклад, на основі освітнього курсу «Урбаністика» STEM is FEM вирішив провести серію відкритих онлайн лекцій про відбудову України від українських та світових експертів, які в будь-який час може переглянути широка аудиторія осіб. Таким чином ми охоплюємо більше людей, створюємо ще один канал комунікації та забезпечуємо довготривалий вплив.

Бути реалістом

Ще на етапі розробки ідеї варто разом з командою чітко прописати найважливіші частини: цільові аудиторії, цілі, очікувані результати та ризики.

Важливо не прописувати занадто широкі цільові аудиторії. Потрібно зосередитися на більш нішевих, чітко виокремлених за локацією, віком, статтю, професією тощо аудиторіях. Таким чином ви ще раз підкреслюєте цінність проєкту. Чим чіткіша аудиторія проєкту, тим донору зрозуміліше з ким ви працюватимете. «Загальноукраїнський проєкт» звучить красиво, але незрозуміло з ким саме працювати.

Варто остерігатись недбалого визначення ризиків. Ми живемо в той час і в тому місці, де ризики очікують нас на кожному кроці. Це одна з найважливіших частин заявки, варта окремого обговорення з донором. Потрібно вказати все, починаючи від коливання курсу валют, закінчуючи неможливістю отримання очікуваного результату через блекаут чи обстріл. Пропишіть ризики в окрему матрицю, визначте як ви будете їх моніторити, в який момент необхідно втручання, хто його здійснює і, що найголовніше, як ви усуватимете цей ризик. Добре пропрацьована матриця ризиків надасть донору розуміння, що ваша ідея реалістична, і ви чітко розумієте як її втілювати.

Те ж саме стосується очікуваних результатів. Починаючи проєкт клубів психологічної підтримки в семи містах України, ми прописали високі показники відвідуваності. Проте з об’єктивних причин – обстрілів українських міст росіянами, блекаутів у самий розпал проєкту, співпадіння з навчальними процесами в школах – відвідуваність була нижче очікуваної. Нас врятували онлайн формат, і зміна багатьох технічних складових проєкту. Але урок під назвою “не завищувати очікування для красивої грантової заявки” був отриманий.

Створити чек-лист вимог

Інколи, прописуючи заявки і бюджети на 15-25 сторінок, можна забути про технічні вимоги до заявника. Перш ніж читати заявку, донор перевірить відповідність вашої пропозиції вимогам в оголошенні. Тому перед написанням кожної заявки я завжди створюю чек-лист вимог, який інколи може на початковому етапі показати, що наша організація не відповідає деяким пунктам, важливим для донора. Після написання заявки і бюджету, коли все виглядає готовим, я переглядаю чек-лист знову і вже тоді готую пакет документів.

Найчастіше помилку можна допустити, забувши вкласти до листа документи організації, довідки, CV членів команди. Інколи донори вимагають, щоб організація мала звіт за проходженням зовнішнього аудиту, що може стати перешкодою в поданні заявки. А інколи помилку можна допустити не звернувши увагу на прохання, щоб заявки були підписані керівником та відскановані, або надіслані на фізичну адресу замість електронної.

Перечитувати, перечитувати, перечитувати

Секретів хорошої заявки можна було б навести ще багато. Але основний і фінальний тут – перечитувати написане. Варто прочитати заявку кілька разів, щоб, щонайменше, виправити граматичні помилки, одруківки, помилки в прорахуванні бюджету. А інколи, перечитавши заявку, можна зрозуміти, що не вистачає цілої частини «історії». Можна просити прочитати документ колегу, який/яка повністю розуміє ідею проєкту. Це зменшить вірогідність того, що десь буде допущена груба помилка.

Зараз Україна – в центрі уваги міжнародних донорів. Можливостей для створення та реалізації проєктів дійсно багато, варто тільки знайти синергію між вашою ідеєю та пріоритетами донора. Надію вселяє те, що в цей скрутний час завдяки міжнародній підтримці не тільки наша команда, а й тисячі схожих змогли зберегти колективи, врятувати проєкти і навіть отримати поштовх до розвитку. Тому варто просто лупати сю скалу, і я вірю, що кожна ідея може знайти свою підтримку.

STEM is FEM — освітній проєкт популяризації STEM-спеціальностей (Science, Technology, Engineering and Mathematics) серед дівчат. Проєкт об’єднує однодумців, створює спільноту, в якій дівчата підтримують одна одну, діляться ідеями та розвиваються разом. Стратегічним та комунікаційним партнером STEM is FEM є компанія TRUMAN.